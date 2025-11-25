منزل فاردي في إيطاليا يتعرض للسرقة... عصابة تستولي على ممتلكات ثمينة

- تعرض منزل جيمي فاردي، نجم نادي كريمونيزي، لعملية سطو أثناء مشاركته في مباراة ضد روما، حيث سرقت عصابة مبالغ مالية وساعات ومجوهرات بقيمة 80 ألف جنيه إسترليني. - كشفت صحيفة ديلي ميل أن اللصوص اقتحموا المنزل عبر نافذة مفتوحة، وتمكنوا من الهرب بعد دقائق، بينما كانت المربية فقط في المنزل. - انتقل فاردي إلى كريمونيزي بعد مغادرته ليستر سيتي، محاولاً التأقلم مع الدوري الإيطالي، رغم التحديات الشخصية التي يواجهها.

تعرّض منزل نجم نادي كريمونيزي، الإنكليزي جيمي فاردي (38 عاماً)، لاقتحام نفذته عصابة سرقة استولت على مبالغ مالية وساعات ومجوهرات ثمينة، في حادث وقع بينما كان المهاجم المخضرم يشارك في المباراة، التي انتهت بخسارة فريقه أمام نادي روما بنتيجة (1-3)، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لينضم إلى قائمة طويلة من لاعبي كرة القدم، الذين كانوا ضحية السطو على منازلهم، في السنوات الأخيرة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الثلاثاء، أن المنزل الجديد لفاردي في إيطاليا تعرّض لعملية سطو نهاية الأسبوع، بعدما اقتحم ثلاثة لصوص المنزل عبر نافذة، وتمكنوا من سرقة ساعات ومجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات فاخرة أخرى، تُقدر قيمتها بنحو 80 ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك ساعات ثمينة من طرازات عالمية، واكتُشفت السرقة عندما عاد بعض أصدقاء اللاعب الإنكليزي إلى المنزل، ليجدوا أشياء متناثرة على الأرض، ما أكد وقوع الاقتحام.

وقال مصدر في الشرطة للصحيفة: "نعتقد أن العصابة كانت تراقب اللاعب وعائلته، ونفذت عملية الاقتحام، عندما كان خارج المنزل في روما". وأضاف مصدر آخر: "لدينا تسجيلات كاميرات المراقبة تُظهر دخول المشتبه بهم عبر نافذة تُركت مفتوحة، مكثوا داخل المنزل لبضع دقائق قبل الهرب بالساعة وعدة مقتنيات عالية القيمة، كانت هناك امرأة داخل المنزل، ليست زوجته، بل المربية".

وكانت عائلة فاردي قد انتقلت هذا الصيف إلى مدينة سالو، حيث تقع فيلتهم الفاخرة، التي تطل على بحيرة غاردا في شمال إيطاليا، وتبلغ قيمتها نحو مليوني جنيه إسترليني. ويجدر بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قد انتقل إلى صفوف كريمونيزي بعد مغادرته ليستر سيتي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، عقب هبوط الفريق من الدوري الإنكليزي الممتاز إلى "التشامبيونشيب"، بعد 13 موسماً مع "الثعالب"، ولعب فاردي ثماني مباريات مع النادي الإيطالي حتى الآن، وسجل هدفين، محاولاً التأقلم مع أجواء "الكالتشيو" وخطا خطوة قوية، رغم الصعوبات الشخصية التي يواجهها.