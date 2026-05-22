منتظر ماجد يكشف سبب استبعاده من قائمة العراق لمونديال 2026

- عبّر منتظر ماجد عن خيبة أمله لعدم اختياره ضمن قائمة منتخب العراق لكأس العالم 2026، مشيراً إلى صعوبة الفترة النفسية التي سبقت الإعلان الرسمي. - تلقى ماجد اتصالاً من المدرب غراهام أرنولد الذي أوضح له أسباب الاستبعاد، مؤكداً وجود لاعبين أفضل في مركزه، لكنه تجنب الدخول في مقارنات بين اللاعبين. - أكد ماجد أنه سيتابع مباريات كأس العالم من الخارج، متمنياً التوفيق للمنتخب العراقي في مجموعة صعبة تضم النرويج وفرنسا والسنغال.

عبّر منتظر ماجد (21 عاماً) عن خيبة أمله من قرار عدم اختياره ضمن قائمة منتخب العراق المشاركة في كأس العالم 2026. وفي تصريحات لموقع فوتبول سكانالين السويدي، مساء الأربعاء، قال ماجد: "الأمر محزن، لكنني تجاوزته الآن". وأوضح أن الفترة التي سبقت الإعلان الرسمي كانت صعبة عليه نفسياً، مضيفاً: "كانت فترة مليئة بالتقلبات، لم أكن أعرف إن كنت سأنضم للقائمة أم لا. كان لدي أمل بسيط، لكنه لم يتحقق".

وأشار ماجد إلى أنه تلقّى اتصالاً من المدرب غراهام أرنولد، الذي شرح له أسباب الاستبعاد، قائلاً: "المدرب اتصل بي وشرح لي قراره. يرى أن هناك لاعبين أفضل مني في مركزي". وبين أنه لا يرغب في الدخول بمقارنات بين اللاعبين، لكنه لمّح إلى وجود أسماء أخرى تلعب في دوريات مختلفة، موضحاً: "لا أريد الدخول في مقارنة لاعب بلاعب، لكن هناك لاعبون في دوريات مختلفة مع منتخب العراق. ومع ذلك، لا أريد الخوض في هذا الموضوع".

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيتابع مباريات كأس العالم من خارج الملعب، قائلاً: "أتمنى لهم التوفيق. المجموعة التي وقعوا فيها صعبة جداً، وتضم النرويج وفرنسا والسنغال، لكني آمل أن يحققوا أفضل النتائج".

وضمت قائمة منتخب العراق الأولية لكأس العالم في حراسة المرمى جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب كميل سعدي. واللاعبين ريبين سولاقا، ومناف يونس، وآكام هاشم، وزيد تحسين، وميثم جبار، وفرانس بطرس، وحسين علي، وميرخاس دوسكي، وأحمد مكنزي، وداريو نامو، وأحمد يحيى، ومصطفى سعدون، وأمير العماري، وكيفن يعقوب، وزيدان إقبال. وضمت أيضاً يوسف الأمين، وبيتر كوركيس، وزيد إسماعيل، وايمار شير، وحسن عبد الكريم، ويوسف النصراوي، وأحمد قاسم، وإبراهيم بايش، وماركو فرج، وعلي جاسم، وعلي الحمادي، وأيمن حسين، وعلي يوسف، ومهند علي.