منتخب ناشئي مصر يكتفي بالميدالية الفضية في كأس العالم لكرة اليد

تُوج منتخب ألمانيا بطلاً لكأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 17 عاماً، في نسختها الأولى، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب مصر بنتيجة (44-43)، بعد وقت إضافي في المباراة النهائية، التي جرت بينهما، مساء السبت في المغرب، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل (37-37).

وشهدت المباراة تقلبات في أحداثها ما بين تقدم لألمانيا، ثم تعادل وتقدم لمصر، وإثارة كبيرة قبل 10 دقائق من النهاية، في ظل تقارب مستويات لاعبي المنتخبين. واعتمد منتخب مصر لناشئي كرة اليد، بقيادة مدربه عماد إبراهيم، على التصويب من الخط الخلفي، واعتمد في هجماته بشكل كبير على الثنائي زين عبد الوارث ويوسف عمرو مع محاولات ياسين رمضان وعبد الرحمن بكر من الدائرة.

وجاء الشوط الأول مثيراً في أحداثه ومتقلباً في النتيجة، إذ تبادل الفريقان التقدم، حتى بدأ منتخب ألمانيا في التقدم (6-5 ثم 8-7 ثم 9-8 ثم 10-9)، قبل أن ينجح منتخب مصر في التقدم (12-11)، ولكنه لم يحافظ على التفوق مع صحوة منتخب ألمانيا، الذي توالت أهدافه، وعاد للتقدم بفارق هدف (16-15 و17-16)، ونجح في حسم نتيجة الشوط الأول لصالحه بفارق هدف (18-17).

ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب مصر في التفوق بشكل مميز، وسجل هدفين متتاليين، وتقدم في النتيجة (19-18)، ثم تعادلا (20-20)، وبدأ بعدها المنتخب المصري على مدار 10 دقائق كاملة في التفوق، ووصل بالنتيجة إلى (24-22 و27-23)، قبل أن يحدث تراجع مصري لافت استغله منتخب ألمانيا في التعادل (28-28)، و(29-29) قبل 10 دقائق من النهاية، وتقدم صغار "الفراعنة" (30-29 و31-30 و32-31)، ثم وصل الفارق إلى هدفين (34-32) لصالح المصريين، قبل النهاية بخمس دقائق، ثم عاد التعادل (36-36) قبل النهاية بدقيقة، وتقدم منتخب مصر (37-36) قبل أن يحرز الألمان التعادل (37-37)، ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافي، الذي حسمه ناشئو "المانشافت" (44-43).

وشهد الشوط الأول الإضافي نجاح منتخب ألمانيا في التفوق على نظيره المصري بفارق هدفين بنتيجة (41-40)، بعدما ظهر تراجع لافت في أداء "الفراعنة الصغار"، بعد كثرة التصويبات الخاطئة، وفي الشوط الإضافي الثاني تقدم منتخب ألمانيا (42-41 و44-42)، ورد منتخب مصر بهدف (44-43) قبل النهاية بثوانٍ لينتهي اللقاء بفوز ألمانيا.

وفي لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، حسم منتخب إسبانيا الميدالية البرونزية لصالحه، بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بنتيجة (35-23). وأنهى منتخب إسبانيا الشوط الأول بفارق ثمانية أهداف، مستفيداً من ارتباك الدفاع القطري، وخرج متقدماً (18-10)، وحافظ على التفوق في الشوط الثاني، وسجل 17 هدفاً مقابل 12 لناشئي "العنابي"، ليحصد "الماتادور" الإسباني المركز الثالث.