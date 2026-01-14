منتخب مصر يودّع أمم أفريقيا بخسارته أمام السنغال في نصف النهائي

- ودّع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2025 بعد خسارته أمام السنغال في نصف النهائي بهدف ساديو ماني، ليُحرم من تحقيق اللقب الثامن منذ آخر تتويج في 2010. - قدم المنتخب أداءً تكتيكيًا جيدًا في الشوط الأول تحت قيادة حسام حسن، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الأداء في الشوط الثاني، مما أدى إلى خروجه من البطولة. - تأجل حلم محمد صلاح في تحقيق اللقب الأفريقي الأول مع منتخب مصر، الذي تصدر مجموعته وتغلب على بنين وساحل العاج في الأدوار السابقة.

ودّع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقامة حالياً المغرب، بعد خسارته في نصف النهائي أمام نظيره السنغالي على ملعب طنجة الكبير بهدفٍ دون مقابل، ليفشل في متابعة حلم المنافسة على اللقب الثامن في تاريخه بعدما كان آخر تتويج له في عام 2010 بعهد المدرب السابق حسن شحاتة.

وقدّم منتخب مصر في الشوط الأول تحت قيادة مدربه حسام حسن مستوى جيداً من الناحية التكتيكية والانضباط، واستطاع إغلاق المساحات وتعطيل مفاتيح لعب منتخب السنغال، لكن ذلك لم يكن كافياً في الشوط الثاني لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة الختامية المنتظر إقامتها يوم الأحد المقبل، 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

وجاء هدف منتخب السنغال الوحيد في المواجهة عن طريق نجم نادي النصر السعودي وليفربول وبايرن ميونخ سابقاً ساديو ماني، بعد تسديدة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء اخترقت دفاع منتخب مصر لتسكن شباك حارس الأهلي محمد الشناوي، الذي راقبها تعانق شباك مرماه عند الدقيقة 78.

وخاب أمل النجم المصري محمد صلاح في تحقيق اللقب الأفريقي الأول له مع منتخب الفراعنة، ليتأجل حلم الفراعنة في الوصول إلى النجمة الثامنة، بعد التتويج الأول في أول نسخة عام 1957، ثم 1959 في النسخة الثانية، وفي 1986 على أرضه للمرة الثالثة، وفي 1998 في بوركينا فاسو، ومن ثم في 2006 و2008 و2010 في إنجازٍ غير مسبوق لم ينجح في الوصول إليه أي منتخب.

وكان منتخب مصر قد تصدر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط بعدما تفوق على جنوب أفريقيا الوصيفة وأنغولا وزيمبابوي، ليواجه بعدها في دور الـ16 منتخب بنين، وهناك حقق انتصاراً مهماً بنتيجة 3-1، ثم أطاح بساحل العاج في ربع النهائي بنتيجة 3-2.