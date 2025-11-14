منتخب مصر يودع مونديال قطر للناشئين من الدور الثاني

- ودّع منتخب مصر للناشئين كأس العالم تحت 17 عاماً بعد خسارته أمام سويسرا 3-1 في الدور الثاني، حيث خاض أربع مباريات، فاز في واحدة فقط على هايتي، وواجه مشكلات فنية عديدة أبرزها ضعف الدفاع والاعتماد على الحلول الفردية. - شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً في الدقيقة 71 عندما طالب مدرب مصر بركلة جزاء لم تُحتسب، كما تراجع الحكم عن ركلة جزاء أخرى لصالح مصر بعد استخدام تقنية الفيديو. - رغم محاولات منتخب مصر الهجومية في الشوط الثاني، إلا أن سويسرا عززت تقدمها بهدف ثالث، وسجل أنس رشدي هدف مصر الوحيد في الدقيقة 91.

ودّع منتخب مصر منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، في افتتاح الدور الثاني، وانتهت مسيرة المنتخب المصري بعد خوض أربع مباريات فقط، منها ثلاث في الدور الأول، تلقى خلالها خسارتين، وتعادل مرة، فيما فاز في لقاء وحيد على هايتي، وذلك في المشاركة الثالثة عبر تاريخه.

وعانى منتخب مصر مشكلات فنية عديدة، منها سوء حالة الدفاع الذي كان مرتبكاً، وفشل في التصدي للكرات العرضية، بخلاف غياب الرقابة عن هجوم سويسرا، كما عانى أزمة أخرى تمثلت في اللجوء كثيراً إلى الحلول الفردية والتسديد من خارج منطقة الجزاء في ظل مراقبة ثنائي الهجوم، بلال عطية وحمزة عبد الكريم، وظهرت أزمة ثالثة تمثلت في عدم تأدية لاعبي الوسط الدور الهجومي بالشكل المطلوب، وظهرت المساحات واضحة بين الوسط والهجوم.

وشهدت المباراة حالة جدلية في الدقيقة الـ 71، عندما طالب مدرب منتخب مصر للناشئين، أحمد الكاس، بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد، وسلم الكارت لطاقم التحكيم، ولكن الحكم لم يحتسب شيئاً، كما شهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة "الفراعنة" الصغار، قبل أن يتراجع عنها، بعدما استخدم الجهاز الفني لمنتخب سويسرا الكارت.

وجاء الشوط الأول مثيراً في بدايته، إذ كان منتخب مصر للناشئين البادئ بالتهديد عبر تسديدة لبلال عطية مرت بجوار القائم، ثم سجل منتخب سويسرا الهدف الأول عبر شيرير في الدقيقة الـ 16، مستفيدا من عرضية دون تدخل من جانب الدفاع المصري، وفي الدقيقة الـ 40 تكرر سيناريو الهدف الأول بهدف ثانٍ لسويسرا، بعد اختراق سهل لدفاع منتخب مصر، ثم تمرير كرة عرضية حولها إيثان بروشيز إلى الشباك مباشرة مسجلاً الهدف الثاني، وأهدر ناشئو "الفراعنة" فرصة، إثر رأسية لحمزة عبد الكريم، فيما تصدى حارس سويسرا لفرصة من تصويبة الزغبي وحولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني لجأ أحمد الكاس إلى الاندفاع الهجومي، ولكن غاب التركيز عن حمزة عبد الكريم وبلال عطية، فيما أهدر منتخب سويسرا فرصة عبر أدريان، ثم سجل هدفاً عن طريق ستيل من مجهود فردي بدون أي رقابة من لاعبي مصر في الدقيقة الـ 59، وحاول منتخب مصر عبر الكرات العرضية الوصول لمرمى سويسرا، وطالب بركلة جزاء في الدقيقة الـ 71، قبل أن يسجل أنس رشدي هدف مصر الوحيد في الدقيقة الـ 91، ومر الوقت دون جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية، معلناً خسارة منتخب مصر، ووداعه بطولة كأس العالم للناشئين في قطر.