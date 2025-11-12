منتخب مصر يواجه 3 أزمات قبل كأس أمم أفريقيا 2025

العربي الجديد

12 نوفمبر 2025
فرحة منتخب مصر في ملعب القاهرة الدولي، 5 سبتمبر 2025 (Getty)
انفجرت بشكل مفاجئ ثلاث أزمات في منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع أول معسكر له بعد احتفالية التأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، واستعداداته المرتقبة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

ولم يكد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن (59 عاماً)، يكشف عن القائمة التي عرفت فتح الباب أمام عودة لاعبين مع استدعاء آخرين لأول مرة، حتى توالت الأزمات تباعاً في منتخب "الفراعنة"، أولاها سيطرة الإصابات على التشكيلة المختارة بسبب كأس السوبر المحلي، ما أدى إلى خروج ثلاثة من أهمّ الأسماء في تشكيلة المنتخب من المعسكر قبل أن يبدأ، وهم نجم الأهلي محمود حسن تريزيغيه الذي يعد ثاني أهم نجم في المنتخب بعد محمد صلاح، والمحترف في الجزيرة الإماراتي إبراهيم عادل، وكذلك لاعب وسط بيراميدز مهند لاشين، الذي يعد من العناصر التي بدأ المدير الفني يراهن عليها.

وتتمثل الأزمة الثانية في منتخب مصر في انتقادات لاحقت الجهاز الفني بسبب اختيارات القائمة، أبرزها عدم ضم نجم الزمالك "المغضوب عليه" ناصر ماهر، وكذلك إهمال مدافع الأهلي الأساسي ياسر إبراهيم، وضم مدافع المصري خالد صبحي، ومدافع الزمالك حسام عبد المجيد، الذي خسر مكانه في تشكيلة فريقه الأساسية خلال الفترة الأخيرة أيضاً، وكذلك تجاهل أحمد كوكا، ظهير أيسر الأهلي المتألق بشكل لافت.

كما برزت أزمة ثالثة في منتخب مصر وهي الجدل المثار حول طبيعة المباريات الودية التي يبدأها بملاقاة منتخب أوزبكستان، إذ لم يحتك "الفراعنة" بمنتخب أفريقي، رغم أن أول ارتباط رسمي هو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، وتقرر بالمقابل الاحتكاك بالكرة الآسيوية في وقت يفتقد فيه منتخب مصر مواجهة أي منتخب من منتخبات المستوى الأول في القارة السمراء مثل ساحل العاج والسنغال والجزائر والمغرب وتونس للتأقلم مع طبيعة المباريات القوية.

