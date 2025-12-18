منتخب مصر يواجه عقبات قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025

رغم المشهد التفاؤلي داخل معسكر منتخب مصر لكرة القدم، تدور خلف الستار ثلاث أزمات يمر بها "الفراعنة" قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة في المغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتمثل أولى أزمات المدير الفني، حسام حسن (59 عاماً)، في الانتقادات التي تعرض لها بسبب موقفه من منتخب مصر الثاني في كأس العرب المقامة حالياً في قطر، وعدم تعاونه مع المدير الفني حلمي طولان (76 عاماً)، وعدم تقديم أي لاعبين له، مما كان له تأثير سلبي على مستوى ونتائج المنتخب المصري، الذي خرج من الدور الأول بعد التعادل مع الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1) والخسارة أمام الأردن بثلاثة أهداف من دون رد. ولجأ حسام حسن لتصدير صورة جديدة له في الساعات الأخيرة، عبر حضور تدريب منتخب مصر للناشئين ودعم لاعبيه ومدربه وائل رياض شيتوس، لتقديم نفسه داعماً للمنتخبات المصرية.

ويمر منتخب مصر بأزمة ثانية، تتمثل في علاقات سلبية بين المدرب وعدد من لاعبيه، يسعى إلى احتوائها قبل البطولة القارية، ويتصدر المشهد مهاجم نانت الفرنسي، مصطفى محمد، الذي يملك علاقات متوترة مع مدربه منذ فترة، بسبب تصريح "ربع محترف"، بخلاف جلوسه لفترة على مقاعد البدلاء، كما يسعى حسام حسن للسيطرة على مجموعة الغاضبين من الجلوس بدلاء في المباريات، ومنهم العائد إلى صفوف المنتخب، إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، وبدأ احتواء الوضع بالصلح بينه وبين حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي، الذي أبدى غضباً عندما استبدله في مباراة مصر والرأس الأخضر، الشهر الماضي، ضمن دورة ودية بالإمارات.

وتبرز أزمة ثالثة في منتخب مصر، تتمثل في طريقة اللعب التي يفاضل المدرب بشأنها بين استمرار اللعب بخطة (4-3-3)، أو تعديلها إلى (3-4-3)، واللعب بلاعب حر صريح في الدفاع، هو حمدي فتحي، الذي أجاد في هذا المركز مع النادي الأهلي منذ عدة سنوات، في ظل معاناة خط الدفاع بسبب غياب أهم لاعبي مصر، محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وتراجع مستويات أكثر من لاعب، وسط رهان على أسماء قديمة جديدة في "الكان"، مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد. ويبدأ المنتخب المصري مبارياته في المجموعة الثانية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، على أن يلتقي جنوب أفريقيا يوم 26، وأنغولا يوم 29 من الشهر نفسه.