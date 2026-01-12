منتخب مصر يواجه السعودية وإسبانيا في قطر استعداداً لكأس العالم

- مباريات ودية استعداداً لكأس العالم 2026: يواجه منتخب مصر نظيريه السعودي والإسباني في قطر خلال مارس المقبل، ضمن برنامج إعداد قوي للمشاركة في كأس العالم 2026، كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. - تنسيق فني لرفع الجهوزية: تأتي المباراتان بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لرفع الجهوزية الفنية والبدنية عبر الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، بهدف تحقيق تطلعات الجماهير المصرية. - نجاحات حسام حسن: حقق حسام حسن مكاسب في أمم أفريقيا، منها الحفاظ على منصبه حتى كأس العالم 2026، واكتساب نجومية ودعم جماهيري كبير، بالإضافة إلى إشادة محمد صلاح بمدربه.

سيخوض منتخب مصر لكرة القدم، مباراتَين في قطر مع السعودية وإسبانيا، في مارس/آذار المقبل، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وفق ما أعلنه الاتحاد المصري، في بيان رسمي اليوم الاثنين.

وقال الاتحاد المصري في بيانه:" يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراتَين وديتَين للمنتخب الوطني الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل، وذلك في إطار حرص الاتحاد المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على توفير برنامج إعداد جاد وقوي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026"، وتابع البيان" يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر".

وأضاف أن هاتَين المباراتَين تأتيان بـ"التنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، وضمن برنامج الإعداد المعتمد والمتفق عليه، بهدف رفع درجة الجهوزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم حرصه الدائم على توفير أفضل إعداد ممكن للمنتخب الوطني، بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية، والظهور على نحوٍ لائق في الاستحقاقات الدولية المقبلة".

وحقق حسام حسن ثلاثة مكاسب حتى الآن في أمم أفريقيا، أولها نجاحه في الحفاظ على منصبه حتى كأس العالم 2026، بعد تحقيقه البند المنصوص عليه في عقده، وهو التأهل إلى الدور نصف النهائي، كما كسب نجومية جديدة، ومساندة جماهيرية كبيرة، واختفت الانتقادات التي تعرض لها في وقت سابق، وتحولت إلى وصلات إشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل على دعم نجمه محمد صلاح بعد الفوز على ساحل العاج، والذي أشاد بمدربه في تصريحات إعلامية.