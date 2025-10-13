- تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد فوزه على غينيا بيساو بهدف محمد حمدي، واحتفل الفريق بالتأهل في استاد القاهرة بحضور الجماهير وأسر اللاعبين. - قدم المنتخب أداءً مميزًا بقيادة حسام حسن، مع تكتيك هجومي بارز، رغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، إلا أن مصر حافظت على تقدمها. - تصدر المنتخب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة، محققًا أرقامًا قياسية في النقاط والانتصارات، بفضل مساهمة محمد صلاح الكبيرة بتسجيله 9 أهداف.

أنهى منتخب مصر لكرة القدم مشواره بالتصفيات الأفريقية بالفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد في لقائهما، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من عمر المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وسجل محمد حمدي الهدف الوحيد في الدقيقة العاشرة. واحتفلت مصر بالتأهل إلى كأس العالم، عبر تنظيم حفل في استاد القاهرة، مع حضور أسر اللاعبين والجهاز الفني في المدرجات وعدد غفير من الجماهير.

وشهد الشوط الأول تفوقاً لمنتخب مصر في ظل البدء بتكتيك هجومي، راهن خلاله المدير الفني حسام حسن على الثلاثي محمود حسن تريزيغيه وأحمد مصطفى زيزو وإبراهيم عادل بحرية كاملة، خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد، ونجح منتخب مصر في تسجيل هدف عبر لاعبه محمد حمدي من رأسية جميلة في الدقيقة 10، ولم يوفق في تسجيل فرصتين عبر إبراهيم عادل ومصطفى محمد ليخرج متقدماً بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، كان منتخب مصر رغم هبوط الأداء الأخطر، ولاحت له فرص للتسجيل عبر مصطفى محمد ومحمد هاني وإبراهيم عادل، وكذلك لاحت لغينيا بيساو فرص دون جدوى. وشهدت الجولة العاشرة، فوز منتخب بوركينا فاسو على نظيره في إثيوبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما واصل منتخب جيبوتي نتائجه المخيبة للآمال وخسر مباراته أمام سيراليون بهدفين لهدف.

وبنهاية مشوار التصفيات، نجح منتخب مصر في حسم الترتيب بالمجموعة الأولى، ولديه 26 نقطة في المركز الأول، ثم بوركينا فاسو في المركز الثاني ولديها 21 نقطة، وسيراليون ثالثاً برصيد 15 نقطة، وغينيا بيساو رابعاً برصيد 10 نقاط، وإثيوبيا خامساً برصيد 9 نقاط، وأخيراً جيبوتي في المركز السادس برصيد نقطة، وهو الذي لم يحقق أي انتصارات في مسيرته بالتصفيات، مع استقباله 33 هدفاً، وهو معدل مرتفع من الأهداف، وبات أضعف خط دفاع في المجموعة، وكذلك لم يسجل سوى 5 أهداف فقط، وهو أضعف خط هجوم بالمجموعة.

وشهدت رحلة منتخب مصر في المجموعة تحقيقه كل الأرقام القياسية، بداية من تحقيق أكبر عدد من النقاط (26)، وحصد التأهل إلى كأس العالم، بخلاف تحقيق أكبر عدد من الانتصارات بواقع 8 انتصارات مع تعادلين والخروج دون خسارة واحدة، كما سجل هجوم منتخب مصر 20 هدفاً، وكان الهجوم الأقوى في المجموعة، فيما لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط في 10 مباريات.

وقدّم منتخب مصر هداف المجموعة، وهو محمد صلاح ( 33 عاماً) نجم ليفربول الإنكليزي وقائد" الفراعنة" الذي سجل 9 أهداف في 9 جولات، وغاب عن آخر لقاء أمام غينيا بيساو، بعدما حسم التأهل رسمياً للمونديال، ونال منتخب مصر بطاقة التأهل، بعدما قاده مدربان على مدار التصفيات، حيث قاده في أول جولتين البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، ثم رحل عن منصبه وجاء بدلاً منه حسام حسن، والذي قاد الفريق في 8 مباريات.

ويُعتبر محمد صلاح أفضل لاعبي المجموعة بجانب الهداف في ظل دوره الكبير الذي لعبه في تتويج مصر ببطاقة التأهل إلى المونديال، وسجل أهدافاً حاسمة منها ثنائية في مباراة التتويج على حساب جيبوتي في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة. كما صعد منتخب غانا إلى كأس العالم رسمياً، بعد فوزه على جزر القُمر بهدف دون رد في المجموعة التاسعة، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد جزر القُمر عند 15 نقطة.