منتخب مصر يفتتح مونديال 2026 بالتعادل مع بلجيكا

- تعادل منتخب مصر مع بلجيكا 1-1 في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، حيث سجل إمام عاشور هدف التقدم لمصر في الشوط الأول. - أظهر المنتخب المصري تنظيماً دفاعياً قوياً وقدرة على مواجهة نجوم بلجيكا مثل دي بروين، مما جعل المباراة صعبة على بلجيكا منذ البداية. - في الشوط الثاني، سجلت بلجيكا هدف التعادل عبر خطأ من محمد هاني، ورغم محاولات الفريقين لتحقيق الفوز، انتهت المباراة بالتعادل.

تعادل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن مع بلجيكا 1-1، في لقاء مثير جرى اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة السابعة، التي تضمّ إيران ونيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من مواجهته أمام بلجيكا متقدماً بهدف مميز للاعب الوسط إمام عاشور في الدقيقة 19 دون رد، ما شكل بداية مثالية للفراعنة في كأس العالم 2026، بعدما نجحوا في ضرب المنتخب البلجيكي مبكراً وفرضوا على المباراة إيقاعاً مختلفاً عمّا كان متوقعاً قبل صافرة البداية.

ولم يكن التقدم المصري مجرد نتيجة على لوحة الملعب، بل انعكاساً لحضور ذهني واضح ظهير عليه المصريون، وتنظيم دفاعي جيد، وقدرة على التعامل مع مفاتيح الخطورة البلجيكية دي بروين وجيريمي دوكو. المنتخب المصري لعب الشوط الأول بواقعية كبيرة حيث وضع بلجيكا أمام اختبار صعب منذ المباراة الأولى، وحافظ على تفوقه حتى نهاية الشوط الأول بل أضاع الفراعنة عديد الفرص التي كانت كفيلة بتسجيل أكثر من هدف يعزز النتيجة عبر مرموش وإمام وزيكو.

ودخل منتخب بلجيكا الشوط الثاني بمساعي واضحة نحو التعديل، واستعان البلجيكيون بلوكاكو وفي أول هجمة له نجحت بلجيكا في استغلال ذلك بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66 بالخطأ من قبل لاعب المنتخب المصري محمد هاني، وهو الهدف الذي شجع البلجيكيون على مواصلة الهجوم، في وقت أجرى فيه مدرب منتخب مصر حسام حسن عديد التبديلات بإشراك الواعد حمزة عبد الكريم بديلاً لمحمد صلاح، من أجل تعزيز خط الوسط والمقدمة.

وحاول كلا المنتخبَين البحث عن تسجيل هدف الانتصار لما تبقى من وقت، لكن صمود المنتخب المصري وهجوم المنتخب البلجيكي لم يكن ليغيّر شكل النتيجة، ليقنع كلا المنتخبَين بالتعادل هدف لهدف، في افتتاح المشوار المونديالي للمجموعة.