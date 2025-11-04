منتخب مصر يصطدم بتضارب المواعيد قبل المشاركة في كأس العرب

- تزامن مواعيد جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية مع بطولة كأس العرب 2025 يسبب أزمة لمنتخب مصر الثاني، حيث يغيب لاعبو الأندية الأربعة الكبرى عن المنتخب حتى قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة. - المدير الفني حلمي طولان يواجه تحديات كبيرة بسبب اعتماده على لاعبي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، والمصري في تشكيلته الأساسية، مما يضعه في موقف صعب ويهدد استمراره في منصبه. - رفض رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباريات بيراميدز في الدوري المحلي يزيد من تعقيد الأزمة، مما قد يدفع طولان للتوسع في اختيار لاعبين من خارج الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

تسببت مواعيد جولات دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لموسم 2025-2026 في صناعة أزمة جديدة لمنتخب مصر الثاني لكرة القدم، المشارك في بطولة كأس العرب 2025 في قطر، والمقرر إقامتها خلال الفترة الممتدة من الأول حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، إذ تقام الجولة الثانية أحد أيام 28 و29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بما يعني غياباً كاملاً للاعبي الأندية الأربعة: الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، عن صفوف منتخب مصر الثاني حتى قبل 24 ساعة من انطلاق مشواره في كأس العرب. ويبدأ منتخب مصر مشواره بكأس العرب يوم الثاني من ديسمبر المقبل، في الجولة الأولى من عمر البطولة، أي لن يتسنى له الحصول على خدمات لاعبي الزمالك والمصري سوى قبل 24 ساعة فقط، وقبلها بـ48 ساعة لانتظام لاعبي الأهلي وبيراميدز، مما يعني بدء المنتخب البطولة بلاعبين في حالة إجهاد تام.

وتمثل هذه المواعيد أزمة بالنسبة إلى المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، حلمي طولان (75 عاماً)، الذي يعتمد على لاعبي الأندية الأربعة في الهيكل الأساسي له، مثل ثلاثي الأهلي: ياسين مرعي ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف، وثلاثي الزمالك: عمر جابر ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل، بخلاف نجم وسط المصري، عمر الساعي، وأيضاً لاعبي بيراميدز: أحمد الشناوي ومحمود جاد وأحمد سامي وكريم حافظ ومروان حمدي وأحمد عاطف قطة، وهي المجموعة التي تم اختيارها في آخر معسكر للمنتخب المصري الثاني، الذي واجه المغرب والبحرين ودياً.

وفي وقت سابق، لم ينجح مدرب منتخب مصر الثاني في حسم أزمة لاعبي بيراميدز مع رفض رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري المحلي أمام فريقي بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي الثالث والسادس من ديسمبر المقبل، حرصاً على انتظام المسابقة، مما أدى إلى تهديد حلمي طولان في وقت سابق بالاستقالة من منصبه، وبات في موقف لا يُحسد عليه، ما قد يستدعي التوسع في اختيار لاعبين من خارج دائرة الرباعي: الأهلي وبيراميدز المشاركين في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك والمصري البورسعيدي المشاركين في الكونفيدرالية، لإنهاء أزمة عدم اكتمال صفوف منتخب مصر مستقبلاً.