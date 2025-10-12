- منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 23 نقطة، ويحتفل بالتأهل للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أداء مميز دون خسارة في 10 مباريات. - المدير الفني حسام حسن يخطط لتحقيق فوز جديد على غينيا بيساو لتحسين ترتيب المنتخب في تصنيف الفيفا، مع غياب النجم محمد صلاح لإراحته قبل مباريات ليفربول المقبلة. - المباراة تشهد تكريم اللاعبين والجهاز الفني، مع منح الفرصة للاعبين البدلاء، مثل محمد صبحي ومصطفى شوبير، في أجواء احتفالية باستاد القاهرة الدولي.

يُسدل الستار على مسيرة منتخب مصر لكرة القدم المتأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره في غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من عمر المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

ويخوض منتخب مصر مباراة غينيا بيساو، بحثاً عن النهاية السعيدة، وإكمال 10 مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 دون خسارة، والاحتفال مع الجماهير بالتأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية. ويتصدر منتخب "الفراعنة" قمة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة من تسع جولات، شهدت الفوز في سبع مواجهات والتعادل مرتين، ليحسم بطاقة التأهل للمونديال، قبل جولة من النهاية، فيما يملك منتخب غينيا بيساو 10 نقاط في رحلته بالتصفيات. ويدخل منتخب مصر المباراة وسط أجواء احتفالية، إذ ينتظر أن يقيم اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة (72 عاماً)، حفلاً على هامش المباراة لتكريم لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني، بقيادة المدرب حسام حسن (59 عاماً)، بعد إنجاز التأهل إلى كأس العالم 2026.

ووسط هذه الأجواء الاحتفالية يأمل المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، قيادة "الفراعنة"، لتحقيق الفوز على غينيا بيساو، ليكون فوزه الثاني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد التغلب على جيبوتي بثلاثية نظيفة قبل أيام، لضمان ترتيب أفضل في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أملاً في الوقوع ضمن مجموعة متوازنة عند إجراء قرعة كأس العالم 2026. ويخوض منتخب مصر مباراته أمام غينيا بيساو، دون قائده محمد صلاح (33 عاماً) هداف ليفربول الإنكليزي، ومتصدر لائحة هدافي تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 20 هدفاً، بعدما قرر المدير الفني إراحة النجم الكبير من لقاء غينيا بيساو، في ظل ارتباطه بمباريات صعبة مع "الريدز"، في الأسابيع المقبلة، سواء في الدوري الإنكليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يستغل حسام حسن المباراة أمام غينيا بيساو في منح الفرصة لأكثر من لاعب بديل، خاصة في ظل امتلاك منتخب مصر مجموعة كبيرة من لاعبي "الصف الثاني" في التشكيلة، مثل حارسي المرمى: محمد صبحي ومصطفى شوبير، وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومهند لاشين ومصطفى فتحي ومحمود صابر وأسامة فيصل، كما يملك مجموعة أخرى من اللاعبين أصحاب الخبرات يعوّل عليها في تشكيلته، ومنهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيغيه ومصطفى محمد ورامي ربيعة وحمدي فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد حمدي ومروان عطية، معتمداً على طريقة لعب (4-3-3)، المفضلة له في لقاء غينيا بيساو، والرهان على تكتيك متوازن في الجانب الدفاعي منعاً لاستقبال أي أهداف في ختام مشواره بالتصفيات المونديالية.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب منتخب بوركينا فاسو، الوصيف برصيد 18 نقطة، أمام منتخب إثيوبيا، الذي حصد بدوره تسع نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير، في جدول الترتيب، كما يلتقي منتخب سيراليون، الثالث في جدول ترتيب المجموعة، برصيد 12 نقطة، نظيره جيبوتي السادس والأخير برصيد نقطة واحدة، وسط آمال كبيرة بنجاح منتخب جيبوتي في تحقيق أول فوز له بالتصفيات.