منتخب مصر يستعرض برباعية في بداية رحلته بمونديال الناشئين

- حقق منتخب مصر للناشئين فوزاً كبيراً على هايتي بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، بقيادة المدرب أحمد الكاس، حيث أظهروا قوة هجومية لافتة. - سجل أهداف مصر بلال عطية وعبد العزيز الزوغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال، بينما سجل نيكولاي أوليفر بيير هدف هايتي الوحيد، مما منح مصر أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة. - يواجه منتخب مصر تحدياً صعباً في الجولة الثانية ضد فنزويلا، بينما تسعى هايتي للتعويض أمام إنكلترا، في مجموعة تضم منافسين أقوياء.

استعرض منتخب مصر قوته الهجومية الضاربة، بعدما حقق انتصاراً مستحقاً على نظيره منتخب هايتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، في بطولة كأس العالم تحت 17 المقامة حالياً على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

وخطف منتخب مصر بقيادة مدربه أحمد الكاس، أول ثلاث نقاط في رحلتهم ببطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، فيما بقي منتخب هايتي دون نقاط في المجموعات الخامسة، التي تضم أيضاً كلًّا من إنكلترا وفنزويلا، حيث يبحث "الفراعنة" عن تحقيق المفاجأة في هذه النسخة، عقب تقديم قوتهم الهجومية الضاربة في اللقاء الأول من المونديال، بعدما استطاع بلال عطية افتتاح النتيجة بعد مرور ثلاث دقائق فقط من المواجهة.

وأضاف عبد العزيز الزوغبي الهدف الثاني لمصلحة منتخب مصر في الدقيقة 11، قبل أن يقلص منتخب هايتي الفارق بهدف نيكولاي أوليفر بيير في الدقيقة 20، لكن "مواهب الفراعنة"، وسعوا النتيجة بهدف ثالث، عبر حمزة عبد الكريم في الدقيقة 27، قبل أن يضيف عمر كمال الهدف الرابع في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، لتحسم كتيبة المدرب أحمد الكاس أول ثلاث نقاط في رحلتهم بمونديال الناشئين.

ويعلم منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس، أنهم سيواجهون اختباراً صعباً للغاية في الجولة الثانية، عندما يواجهون منتخب فنزويلا، الذي يسعى إلى تحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاث، فيما سيكون منتخب هايتي أمام مهمة معقدة، لأنهم سيلعبون ضد منتخب إنكلترا، الذي يعتبر أحد المرشحين للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقامة حالياً في قطر.

ويأمل منتخب مصر خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى دور الـ32 بشكل مباشر، وبخاصة أن المجموعة الخامسة تضم منافسين كباراً، أبرزهم منتخب إنكلترا، الذي رشحه العديد من وسائل الإعلام العالمية، حتى يكون رقماً صعباً في مونديال الناشئين في قطر، بسبب عدد المواهب التي يمتلكها، لكن تبقى جميع الأمور مفتوحة، وخاصة أن الجولة الثانية ستحدد مصير الكثير من الأشياء.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر، لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث سيتمكن صاحب المركزين الأول والثاني من التأهل مباشرة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى اختيار أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في مرحلة المجموعات، وهو ما يعني أن التنافس سيكون على أشده، حتى الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.