منتخب مصر يراهن على 6 محترفين في كأس أمم أفريقيا

مع انطلاق مسيرة منتخب مصر لكرة القدم في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، تتجه الأنظار صوب ستة محترفين، يراهن عليهم المدير الفني، حسام حسن (59 عاماً)، في ترجيح كفته، اعتباراً من لقاء زيمبابوي، اليوم الاثنين، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية.

ورغم أن اللاعب المحترف يمثل القيمة المضافة، التي يبحث عنها أي منتخب، فإن الوضع مختلف هذه المرة في منتخب مصر مع كثرة الأزمات والجدل المثار حول مدى قدرة المحترفين في منتخب "الفراعنة" على تقديم بطولة تاريخية، وحصد اللقب، أو بلوغ المباراة النهائية. وعاني المحترفون في صفوف منتخب مصر، قبل كأس الأمم الأفريقية 2025، أزمات كثيرة ضربت مسيرتهم الرياضية، أبرزها أزمة نجم ليفربول الإنكليزي وهداف "الفراعنة" وأفضل لاعب مصري في التاريخ، محمد صلاح (33 عاماً)، مع ناديه.

وعاش محمد صلاح أجواء متوترة للغاية مع ناديه ليفربول، قبل البطولة القارية، إثر تدهور علاقته مع مدربه الهولندي، آرني سلوت، وجلوسه بديلاً، ثم استبعاده، قبل احتواء الموقف بين الطرفين مؤقتاً في آخر لقاء خاضه صلاح مع "الريدز"، قبل أمم أفريقيا، ولجأ مدرب منتخب مصر، حسام حسن، إلى دعم محمد صلاح معنوياً بشكل كبير، في ظل أهمية اللاعب بتشكيلة "الفراعنة"، والتي يُعوّل عليها في ترجيح كفته، خلال منافسات كأس أمم أفريقيا.

كما عانى نجم ثانٍ في منتخب مصر أزمة فنية، وهو عمر مرموش (26 عاماً)، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي، بعد جلوسه بديلاً في معظم مباريات "المان سيتي" منذ بداية الموسم، ووضعه المدير الفني الإسباني، بيب غوارديولا كمهاجم ثانٍ، خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف "السيتيزين" الأول، هو ما يخشى من تأثيره السلبي على أداء النجم المصري في تشكيلة "الفراعنة". ولا يختلف الحال بالنسبة إلى باقي المحترفين، إذ يمر مهاجم نانت الفرنسي، مصطفى محمد (28 عاماً) بأزمة فنية، تتمثل في تراجع مستواه مع ناديه، بخلاف توتر علاقته مع المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، على خلفية تصريحات الأخير ضده.

ويثور الجدل حول مصير لاعب الوكرة القطري، حمدي فتحي (31 عاماً)، في ظل الحديث عن إمكانية رحيله عن فريقه، والعودة إلى الدوري المصري، فيما تراجع مستوى مدافع العين الإماراتي، رامي ربيعة (33 عاماً)، بشكل لافت في الآونة الأخيرة، بسبب تأثره بغيابه عن الملاعب بداعي الإصابة، وكذلك إبراهيم عادل (24 عاماً)، المحترف في الجزيرة الإماراتي، في ظل خوضه أول تجربة احترافية له بشكل عام.

ويسعى المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، للحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، أو على الأقل بلوغ الدور نصف النهائي والمربع الذهبي للبقاء في منصبه، وتجنب شبح الإقالة من تدريب "الفراعنة" قبل كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.