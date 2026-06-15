منتخب مصر يدرس خطة إسقاط بلجيكا... رقم صامد منذ 1986

- يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة بلجيكا في افتتاحية المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، حيث يسعى لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بالمونديال. - رغم خروج بلجيكا من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، إلا أنها لم تخسر مباراة افتتاحية منذ 1986، وتتمتع بسجل قوي في المجموعات بثمانية انتصارات وستة تعادلات من آخر 15 مباراة. - حسام حسن يسعى لكسر لعنة الفراعنة في المونديال، ليصبح أول مصري يشارك كلاعب ومدرب، ويقود الفريق لعبور مرحلة المجموعات.

يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن لخوض المواجهة الافتتاحية ضد نظيره البلجيكي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة السابعة، التي تضم إيران ونيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ورغم أن منتخب بلجيكا خرج من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، فإنه استطاع بلوغ الأدوار الإقصائية خلال مشاركته في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2010 و2014 و2018، وحصد الميدالية البرونزية في روسيا، لكن "الشياطين الحُمر"، لم يتذوقوا مرارة الهزيمة في مباراة افتتاحية خلال مرحلة المجموعات منذ خساراتهم أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف في عام 1986، وفق ما ذكره موقع "دي إتش" الرياضي البلجيكي.

وأكد الموقع البلجيكي أن منتخب مصر يمتلك دافعاً إلى الانتصار على بلجيكا، لأن "الفراعنة" لم يستطيعوا تحقيق أي فوز خلال مشاركتهم في بطولات كأس العالم، لكن الأمر المهم بالنسبة إلى منتخب "الشياطين الحُمر"، أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر 15 مواجهة في مرحلة المجموعات بالمونديال (ثمانية انتصارات وستة تعادلات).

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وأوضح أن منتخب بلجيكا لم يتجرع مرارة الهزيمة أمام فريق من أفريقيا سوى مرة وحيدة، كانت على يد منتخب المغرب في بطولة كأس العالم، التي أقيمت في قطر عام 2022، فيما تعادل منتخب مصر في مواجهتين وخسر ثلاثاً من أصل المباريات التي لعبها أمام المنتخبات الأوروبية في المونديال، لكن هذه النسخة ربما تشهد كسر اللعنة التي طاردت "الفراعنة" طويلاً.

وختم الموقع أن حسام حسن سيكون أول مصري ظهر في بطولة كأس العالم لاعباً ومدرباً، بعدما شارك في جميع المواجهات الثلاث خلال مونديال إيطاليا عام 1990، لكنه يتطلع في النسخة الجارية حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك إلى جعل رفاق القائد محمد صلاح يحققون أول انتصار ويعبرون عقبة مرحلة المجموعات.