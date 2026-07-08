منتخب مصر يحظى باستقبال الأبطال بعد العودة إلى الفندق

- استقبلت جماهير مصر منتخبها الوطني استقبال الأبطال في أميركا بعد الخسارة المثيرة أمام الأرجنتين (3-2) والخروج من كأس العالم 2026، حيث هتفوا "ارفع رأسك فوق أنت مصري" تقديراً للأداء البطولي. - قاد محمد صلاح لاعبي المنتخب في تحية المشجعين، رغم الحسرة التي بدت على وجوههم بعد تقدمهم بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 79، قبل أن تقلب الأرجنتين النتيجة لصالحها. - سجل ميسي هدف التعادل وصنع الأول، بينما أحرز إنزو فيرنانديز هدف الفوز في الدقيقة 90+2، ليحسم الأرجنتين المباراة.

لقي منتخب مصر استقبال الأبطال بعد العودة إلى فندق الإقامة في أميركا مباشرةً بعد الخسارة أمام الأرجنتين (3-2)، والخروج من بطولة كأس العالم 2026، بعدما قدَّم مباراة تاريخية وكان قريباً من التأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

وبمجرد وصول بعثة منتخب مصر إلى فندق الإقامة في أميركا، رفع المشجعون المصريون الذين كانوا حاضرين في محيط الفندق الصوت عالياً، مع هتافات "ارفع رأسك فوق أنت مصري، لاعيبة ورجالة"، حيثُ نزل لاعبو المنتخب المصري من الحافلة برفقة الجهاز الفني والمدرب حسام حسن، ووجَّهوا تحية كبيرة لكل المشجعين الذين كانوا حاضرين لدعم المنتخب المصري بعد الأداء العظيم، الذي قدَّمه أمام منتخب الأرجنتين.

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وتقدَّم نجوم منتخب مصر النجم محمد صلاح، الذي كان أول الواقفين في الصفوف الأمامية، وصفَّق لكل الحاضرين في محيط الفندق، الذين هتفوا لمصر رغم الخسارة أمام الأرجنتين والخروج من بطولة كأس العالم 2026، في وقت بدت ملامح التأثر والحسرة على وجوه لاعبي منتخب "الفراعنة" نظراً للسيناريو المثير الذي شهدته المواجهة أمام المنتخب الأرجنتيني.

يُذكر أن منتخب مصر تقدَّم بهدفين نظيفين في مواجهة الأرجنتين حتى الدقيقة 79، حيثُ قلب بطل العالم في عام 2022 النتيجة وعادل الأرقام (2-2)، إذ صنع ميسي الهدف الأول عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء تابعها كريستيان روميرو في الشباك، ثم سجل "البولغا" هدف التعادل في الدقيقة 83 من المواجهة، إثر متابعته لكرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك مباشرةً، ليعود ويُسجِّل إنزو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 90+2، لتحسم الأرجنتين الفوز في النهاية (3-2).