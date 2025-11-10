- تأهل منتخب مصر تحت 17 عاماً لدور الـ32 في مونديال الناشئين 2025 بقطر، رغم خسارته أمام إنكلترا بثلاثة أهداف نظيفة، حيث استفاد من ترتيبه كأفضل ثالث في المجموعة الخامسة. - لم يظهر المنتخب المصري بالقوة المعتادة في الشوط الأول، حيث أغلقت إنكلترا المساحات واستغلت الفرص لتسجيل هدفين عبر ريغان هيسكي، بينما أضاف هاريسون مايلز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع. - احتل منتخب إنكلترا المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثالث بأربع نقاط، مستفيداً من نتائج المباريات الأخرى.

ضمن منتخب مصر تحت 17 عاماً التأهل لدور الـ32 في بطولة مونديال الناشئين 2025 المقام حالياً في قطر، رغم خسارته في المواجهة أمام إنكلترا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر المجموعة الخامسة في المسابقة الدولية التي تستضيفها ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة الدوحة.

ولم يظهر منتخب مصر للناشئين في الشوط الأول بالقوة التي قدمها في المواجهتين السابقتين، بعدما نجحت مواهب منتخب إنكلترا في إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب المدرب أحمد الكاس الذي حاول كثيراً استغلال الكرات الثابتة، لكنه تلقى هدفاً عبر ريغان هيسكي في الدقيقة الـ14، وحافظ صغار "الأسود الثلاثة" على النتيجة في أول 45 دقيقة، لأنهم يعلمون حجم أهمية النقاط في ترتيب المجموعة.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول "الفراعنة" الصغار كثيراً إدراك هدف التعادل الذي أتى، لكن الحكم المساعد رفع رايته معلناً وجود حالة تسلل، فيما احتج المدرب أحمد الكاس في أكثر من مناسبة على قرارات الحكيم الرئيس، وهو ما لعب دوراً في غياب تركيز مواهب "الفراعنة" عن الكثير من فترات اللقاء، وكلفهم تلقي الهدف الثاني عبر ريغان هيسكي أيضاً في الدقيقة الـ55، فيما أضاف زميله هاريسون مايلز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، حل منتخب إنكلترا في المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب مصر عند أربع نقاط في المركز الثالث، لتضمن كتيبة المدرب أحمد الكاس تأهلها لدور الـ32 في مونديال الناشئين أفضلَ ثالث، وهي الحال نفسها بالنسبة لمنتخب المغرب، الذي استفاد كثيراً من فوز سويسرا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.