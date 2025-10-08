منتخب مصر يتأهل إلى مونديال 2026.. وهذه أبرز المكاسب

- تأهل منتخب مصر لكرة القدم إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على جيبوتي بثلاثة أهداف نظيفة، ليضمن التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، بفضل أهداف إبراهيم عادل ومحمد صلاح، الذي أصبح هداف التصفيات الأفريقية. - يمثل التأهل إنجازًا تاريخيًا لمصر بعد غياب ثماني سنوات، مع مكاسب مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، مما يعزز إمكانيات الاتحاد المصري ويدعم تطوير اللعبة، ويعكس نجاح المدرب حسام حسن. - أظهر المنتخب أداءً هجوميًا قويًا بقيادة محمد صلاح وإبراهيم عادل، مع تكتيك هجومي من المدرب حسام حسن، حيث سيطر الفريق على المباراة منذ البداية.

صعد منتخب مصر لكرة القدم رسمياً إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما حقق الفوز على جيبوتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، في المغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة المجموعة الأولى للتصفيات، ورفع رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة، ليحسم التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، وسجل أهداف منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة الثامنة، ومحمد صلاح في الدقيقتين 15 و83.

وتصدر مكاسب منتخب مصر تحقيق إنجاز تاريخي بالعودة مرة أخرى إلى كأس العالم، والحصول على شرف الصعود للمرة الرابعة في التاريخ، بعد إنجاز التأهل أعوام 1934 و1990 و2018 وكسر صيامه عن الغياب منذ ثماني سنوات كاملة، واستفاد من رفع عدد المنتخبات المتأهلة عن القارة الأفريقية. ويتمثل المكسب الثاني في الجوائز المالية الضخمة، التي يحصل عليها المنتخب المتأهل إلى كأس العالم 2026، وتصل إلى 10 ملايين دولار أميركي يحصل عليها الاتحاد المصري، وهو ما ينعش خزينة الجبلاية برقم مالي ضخم ينهي أزمات مالية عانى بسببها الاتحاد، وتساهم في تنظيم برنامج إعداد قوي، وتطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال السنوات المقبلة.

ويأتي المكسب الثالث متمثلاً في عودة توهج المدرب الوطني مرة أخرى بعدما نجح حسام حسن، الذي تسلم المهمة في مارس/ آذار عام 2024، بعد فشل تجربة البرتغالي روي فيتوريا، في حصد تأشيرة التأهل إلى كأس العالم، ليصبح ثاني مدرب مصري يحقق هذا الإنجاز التاريخي، بعدما سبقه لهذا الشرف الراحل محمود الجوهري، عندما قاد منتخب مصر إلى مونديال 1990 في إيطاليا.

وأما المكسب الرابع فجاء خاصاً بقائد "الفراعنة"، محمد صلاح، الذي حقق رقماً قياسياً يتمثل في الحصول على لقب هداف التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، بعدما تخطى الكاميروني صامويل إيتو، والعاجي ديديه دروغبا، والجزائري إسلام سليماني، الذين سجل كل منهم 18 هدفاً، وسجل محمد صلاح في المقابل 20 هدفاً قابلة للزيادة، حال استمراره مع المنتخب في المستقبل.

وبدأ المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، المواجهة بتكتيك هجومي من البداية، وراهن على مصطفى محمد رأس حربة صريحاً، ومن خلفه محمد صلاح وإبراهيم عادل جناحان، ثم ثلاثي وسط صاحب نزعة هجومية، هم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيغيه ومروان عطية بطريقة لعب (4-3-3)، ونفذ الضغط المرتفع من البداية، ونجحت خبرات لاعبيه في التعامل مع قلة خبرات لاعبي جيبوتي، مع تألق المخضرم محمد صلاح في حسم النتيجة لصالح "الفراعنة". وجاء الشوط الأول مصرياً خالصاً من البداية، ولم يواجه "الفراعنة" أدنى صعوبة، وسجل مصطفى محمد هدفاً في الدقيقة السابعة، ألغاه الحكم بداعي التسلل، ولكن لم ينتظر المصريون كثيراً، بعدما نجح إبراهيم عادل من تمريرة أحمد زيزو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وواصل منتخب مصر الضغط، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الـ 15 من تمريرة محمود تريزيغيه.

وأهدر منتخب مصر أكثر من فرصة عبر إبراهيم عادل ومصطفى محمد وتريزيغيه وحرمه القائم الأيمن من هدف في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط الأول بتقديم مصري (2-0). وفي الشوط الثاني خاض "الفراعنة" الـ45 دقيقة المتبقية بأسلوب استعراضي، ولاحت عدة فرص بشكل متتالٍ عبر مصطفى محمد ومحمد صلاح وإبراهيم عادل، ولكن غاب التوفيق عن اللاعبين، وأجرى المدير الفني عدة تغييرات لتنشيط الوسط، ودفع بالثنائي مهند لاشين ومحمود صابر، ونجح محمد صلاح في إضافة الهدف الثاني له، والثالث للفريق، في الدقيقة الـ83 بشكل استعراضي، ليخرج منتخب مصر فائزاً بثلاثية نظيفة.