منتخب مصر يبلغ ربع نهائي أمم أفريقيا بعد تخطي عقبة بنين

- تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوزه على بنين (3-1) في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (1-1) في الوقت الأصلي، حيث سجل مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح أهداف مصر. - شهدت المباراة تغييرات تكتيكية من المدرب حسام حسن، حيث اعتمد على خطة (3-4-3) مع مثلث هجومي بقيادة محمد صلاح، مما ساهم في تحسين الأداء الهجومي للفريق. - رغم البداية الدفاعية لبنين، نجح منتخب مصر في فرض سيطرته في الشوطين الإضافيين، ليواجه الفائز من مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في الدور المقبل.

صعد منتخب مصر إلى ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المُقامة حالياً في المغرب، وتستمرّ حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد فوزه على نظيره بنين بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد أدرار في أغادير، اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي، ليلاقي الفائز من منتخبي ساحل العاج وبوركينا فاسو.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1)، وسجل للمنتخب المصري مروان عطية في الدقيقة الـ69، وعادل جوديل دوسو للمنتخب البنيني في الدقيقة الـ83، قبل أن يضع ياسر إبراهيم المنتخب المصري في المقدمة مرة أخرى بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يُسجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الثاني.

وأجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تغييراً في طريقة اللعب والتشكيلة، تمثل في اللعب بتكتيك (3-4-3) بدلاً من (3-5-2)، والرهان على مثلث هجومي مكون من محمد صلاح، وإبراهيم عادل، وعمر مرموش، بدخول إبراهيم عادل التشكيلة، وجاء الشوط الأول ضعيفاً، سيطر خلاله الجانب التكتيكي، خاصة من جانب منتخب بنين ومدربه غيرنوت رور، حيث أدّى الأخير بدفاع منطقة من البداية، وتمركزات صحيحة للاعبي الوسط مع مراقبة محمد صلاح قائد منتخب مصر بشكل مكثف، وغلق المساحات في الوسط، وشهد الشوط الأول بداية هجومية من منتخب مصر الذي كاد يهزّ الشباك بهدف لعمر مرموش في الدقيقة السابعة، ولكن تصدى حارس بنين مارسيل لانفراده بنجاح، ثم أنقذ دفاع بنين فرصة ثانية لعمر مرموش في الدقيقة الـ20 عبر رأسية شتتها بنجاح أيضاً.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب مصر هجومياً بشكل أفضل، ومرر عمر مرموش كرة عرضية تصدى لها الحارس البنيني في الدقيقة الـ50، ثم أهدر رامي ربيعة فرصة للتسجيل أمام المرمى من عرضية في الدقيقة الـ55 بغرابة شديدة، ودفع مدرب منتخب مصر بالثنائي أحمد مصطفى زيزو، وإمام عاشور بدلاً من إبراهيم عادل ومحمود حسن تريزيغيه، لينجح منتخب مصر في افتتاح التسجيل بالدقيقة الـ69 عبر تسديدة قوية أسكنها مروان عطية بمهارة في الشباك، وبعد الهدف لم ينجح منتخب مصر في تعزيز تفوقه ليستقبل هدفاً غريباً في الدقيقة الـ83 عبر جوديل دوسو من خطأ للدفاع والحارس، وقام منتخب مصر بأكثر من محاولة هجومية، وأهدر محمد صلاح فرصة ذهبية في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الإضافي الأول، وبعد ضغطٍ مكثّف، نجح المدافع ياسر إبراهيم برأسية في الدقيقة التاسعة من كرة عرضية لمروان عطية في تسجيل الهدف الثاني للمصريين، وانتهى الشوط بتقدّم المنتخب المصري (2-1). وفي الشوط الثاني الإضافي، مالت الكفة الهجومية صوب بنين في محاولة لإدراك التعادل، ولاحت فرصة عبر سامادو من تسديدة قوية تحولت إلى ركنية لم تستغل، وأهدر المنتخب المصري فرصة لإمام عاشور، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة الـ124 بوجه القدم.