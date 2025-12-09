- تأهل منتخب الإمارات إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على الكويت (3-1)، مستفيداً من تعثر مصر أمام الأردن، حيث قدم الإمارات أداءً هجومياً مميزاً بقيادة يحيى الغساني. - ودّع منتخب مصر البطولة بعد خسارته أمام الأردن (3-0)، رغم التغييرات التي أجراها المدرب حلمي طولان لتحسين الأداء الهجومي، إلا أن الأردن سيطر على المباراة بفضل أهداف محمد أبوحشيش ومحمد أبو زريق. - شهدت المباراة بين الأردن ومصر إلغاء هدف للأردن بعد العودة لتقنية الفيديو، بينما أضاع منتخب مصر فرصاً عديدة، ليحسم الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة.

انتزع منتخب الإمارات بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، فيما ودّع منتخب مصر المنافسات، عقب نهاية مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر الدور الأول. وخسر منتخب مصر الثاني مباراته أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الثلاثاء، في المجموعة الثالثة، ورفع الأردن رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد منتخب مصر عند نقطتين، وودع البطولة بعد هزيمة قاسية وتاريخية أمام "النشامى".

وأجرى المدير الفني لمنتخب مصر، حلمي طولان، تغييرات بالجملة في التشكيلة، تصدّرتها مشاركة محمد مجدي أفشة ومحمود الونش وكريم العراقي وميدو جابر، في محاولة لتحسين أداء "الفراعنة" على الصعيد الهجومي. وفي المقابل، أراح مدرب المنتخب الأردني، جمال السلامي أكثر من لاعب أساسي في تشكيلته، بعدما حسم قمة المجموعة وبطاقة التأهل، تصدرهم هداف "النشامى"، يزن النعيمات، الذي خرج من التشكيلة الأساسية.

وجاءت انطلاقة الشوط الأول مثيرة في أحداثها بهجوم متبادل من جانب لاعبي المنتخبين، ونجح منتخب الأردن في افتتاح التسجيل عبر لاعبه محمد أبوحشيش في الدقيقة الـ 18 من متابعة تسديدة زميله شرارة، ثم رد منتخب مصر بأكثر من فرصة عبر مروان حمدي وإسلام عيسى، فيما حرمت العارضة لاعب "الفراعنة"، يحيى زكريا، من هدف في الدقيقة الـ 36، قبل أن يخطف محمد أبو زريق هدفاً ثانياً لمنتخب الأردن في الدقيقة الـ 41، وخرج الأردن متقدماً بهدفين دون رد.

وبدأ الشوط الثاني بهدف للأردن في الدقيقة الـ 51، سجله الفاخوري، ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو، ثم رد منتخب مصر بإهدار فرصتين لمروان حمدي إحداهما تصدى لها القائم، ومرّ الوقت وشهدت الدقيقة الـ 90 تسجيل علي علوان الهدف الثالث من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأردن على مصر.

وحقق منتخب الإمارات الفوز على نظيره الكويتي (3-1)، في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن المجموعة ذاتها، ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى أربع نقاط وحقق أول فوز له في المجموعة، بينما تجمد رصيد الكويت عند نقطة واحدة، واستفاد "الأبيض" الإماراتي من تعثر نظيره المصري أمام الأردن، ليتقدم إلى وصافة المجموعة، ويحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقدم منتخب الإمارات عرضاً هجومياً جيداً، خاصة في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، سعياً وراء تحقيق الفوز المطلوب، وافتتح له المتألق يحيى الغساني التقدم في الدقيقة الـ 16 من ركلة جزاء، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18، وسط ارتباك دفاعي كويتي واضح بعدها، ثم سيطر الإمارات في وسط الملعب دون خطورة، وانتهى الشوط الأول بتقدم إماراتي بهدفين دون رد.

وبدأ الشوط الثاني بطرد مبكر للاعب منتخب الكويت، سلطان العنزي، في الدقيقة الـ 53، وخطف فهد الهاجري أول أهداف الكويت في الدقيقة الـ 61 من رأسية جميلة، ليضيق الفارق (1-2)، ولكن سرعان ما ردت الإمارات بقوة بهدف ثالث عبر خيمينيز في الدقيقة الـ 66، وهدأ الإيقاع في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الإماراتيين (3-1).