منتخب مصر والمونديال... تجديد الثقة بالمدرب لأجل أحلام كأس العالم

- استعدادات قوية لمونديال 2026: بدأ منتخب مصر تحضيراته المبكرة لكأس العالم عبر المشاركة في مهرجان قطر 2026، حيث سيواجه منتخبات قوية مثل إسبانيا والسعودية، مما يوفر احتكاكاً مهماً في ملاعب ذات جودة عالية ودعم جماهيري كبير. - فرصة ذهبية لحسام حسن: يُعتبر مهرجان قطر فرصة للمدير الفني حسام حسن لتجربة وجوه جديدة مثل محمد عبد المنعم، وتحضير الفريق لمواجهة منتخبات قوية في المونديال مثل بلجيكا وإيران. - تحديات هجومية واستقرار فني: يسعى المنتخب لحل أزمة الهجوم بمتابعة لاعبين واعدين مثل مروان عثمان، مع استقرار فني بعد تجديد الثقة في حسام حسن، بهدف تحقيق أول فوز مصري في تاريخ المونديال.

أغلق مسؤولو الكرة المصرية ملف نتائج بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُسدل الستار عليها مؤخراً في نسختها رقم 35 بالمغرب، وفرضت الاستعدادات لمونديال 2026 نفسها بقوة من أجل مشاركة مميزة لمنتخب مصر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعد الغضب الجماهيري من العروض في "كان 2025"، والحصول على المركز الرابع.

وبدأ منتخب مصر التحضيرات باكراً لبطولة كأس العالم، عبر قرار المرحلة الأولى بالمشاركة في مهرجان قطر، عبر بطولة كأس فيناليسيما 2026 خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار، بمشاركة ستة منتخبات، هي قطر وإسبانيا والأرجنتين ومصر والسعودية وصربيا. ويلتقي منتخب مصر مع السعودية 26 مارس، ثم يلعب مع نظيره الإسباني 30 مارس، في أول مباراتَين بالغتَي القوة بالنسبة إلى منتخب "الفراعنة" في رحلة الإعداد لكأس العالم، ويملك منتخب مصر في مشاركته بمهرجان قطر مزايا كبيرة، منها اللعب في دولة عربية شقيقة، وضمان حضور جماهيري كبير يدعم اللاعبين معنوياً، بخلاف الاحتكاك عبر ملاعب هي الأعلى جودة، والتي استضافت منافسات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى ملاقاة منتخبَين كبيرَين تأهلا إلى المونديال.

ويُمثل مهرجان قطر بالنسبة إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن (59 عاماً) بعد تجديد الثقة فيه، فرصة ذهبية للحصول على احتكاك قوي وفعلي وبروفة حقيقية لما ينتظر "الفراعنة" في كأس العالم، إذ يحتك منتخب مصر مع عملاق أوروبي، هو منتخب إسبانيا الذي يعد النموذج الأكبر لمنتخب بلجيكا الذي يلتقيه المصريون في المونديال، يضاف لها مباراة أخرى مع منتخب السعودية في بروفة مع منتخب من المستوى الأول في آسيا، على غرار ما ينتظر منتخب مصر في المونديال أمام إيران، ويُراهن حسام حسن على مهرجان قطر في تقديم وجوه جديدة إلى منتخب مصر، ممن غابوا عن كأس الأمم الأفريقية، مثل محمد عبد المنعم (26 عاماً) مدافع نيس الفرنسي، الذي عاد إلى تدريبات فريقه بعد أشهر عدّة من الغياب للإصابة في الرباط الصليبي.

كما يضع مدرب المنتخب المصري على رأس الأولويات قبل خوض مهرجان قطر، البحث عن مهاجم جديد لمنتخب مصر، ومتابعة لاعبين مثل مروان عثمان (24 عاماً) مهاجم الأهلي، وزميله الصاعد حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، الذي ربما ينتقل لنادي برشلونة الإسباني، مع متابعة لاعبَين آخرَين في محاولة لحل أزمة الهجوم، والتواصل مجدداً مع هيثم حسن (23 عاماً) المحترف في صفوف آوفيدو الإسباني، الذي يعتبر أبرز اللاعبين المصريين المهاجرين المطلوبين في التشكيلة.

وفرض الاستقرار نفسه بقوة على مستقبل منتخب مصر، عقب تجديد الثقة في حسام حسن المدير الفني من اتحاد الكرة، بعد الحصول على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكنه يواجه تحدياً كبيراً في بطولة كأس العالم 2026، يتمثل في هدف تحقيق أول فوز مصري في تاريخ بطولات المونديال، عندما يخوض مباريات الدور الأول له أمام منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، والعبور إلى الدور التالي.