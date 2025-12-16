منتخب مصر والبروفة الأخيرة: 3 أزمات قبل أمم أفريقيا

- أزمات منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا 2025: رغم الفوز على نيجيريا، يواجه المنتخب ثلاث أزمات رئيسية: تراجع أداء الحارس محمد الشناوي، ضعف الانسجام الدفاعي بين حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم، وغياب بديل لمحمد صلاح القادر على تقديم حلول فردية. - أداء اللاعبين وتأثيره: شهدت المباراة تسجيل مصطفى محمد هدفه الأول مع المنتخب بعد 634 يوماً، مما يعكس تحسنًا في أدائه الهجومي بعد فترة من التراجع. - تحديات قبل البطولة: تبرز هذه الأزمات والتحديات أهمية تحسين الأداء الجماعي والفردي قبل انطلاق البطولة في المغرب.

رغم الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف ودياً، على استاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب، فإن ثلاث أزمات فرضت نفسها بقوة على منتخب مصر لكرة القدم، من واقع آخر بروفة له قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل. وسجّل ثنائية منتخب مصر في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء محمود صابر ومصطفى محمد في الدقيقتين الـ27 و53، فيما أحرز أوازيم هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة الـ45.

وتمثلت أولى أزمات منتخب مصر باستمرار تراجع قائده محمد الشناوي، الذي لا يزال الحارس الأول في تشكيلة "الفراعنة"، إذ ارتكب خطأ مباشراً في الشوط الأول كان كفيلاً باهتزاز شباكه، وتم استبداله في النصف الثاني والدفع بزميله في الأهلي المصري مصطفى شوبير. وظهرت أزمة ثانية في منتخب مصر بطلها سوء حالة الدفاع اللافت للنظر، ولم يكن هناك انسجام بين الثنائي حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم في ظل غياب مدافع العين الإماراتي المخضرم رامي ربيعة، وهروب هجوم نيجيريا مرات عديدة من رقابة الدفاع، وتهديد المرمى المصري بعدة فرص على مدار شوطي اللقاء.

وكشفت المواجهة عن أزمة ثالثة، تمثلت في غياب "بديل محمد صلاح"، فمنتخب مصر لا يزال غير قادر على تقديم نجم يملك الحلول الفردية، وصناعة وتسجيل الأهداف على طريقة محمد صلاح، قائد "الفراعنة" وهداف ليفربول الإنكليزي، الذي غاب عن المباراة بالاتفاق مع الجهاز الفني بعد حضوره من إنكلترا. وفي المقابل، شهدت مباراة مصر ونيجيريا كسر مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد صيامه التهديفي الدولي الطويل، وسجل أول هدف له رفقة منتخب مصر بعد 634 يوماً كاملاً، وهو أول هدف بعد تصريح حسام حسن الشهير عندما وصف لاعبه بلقب "ربع محترف" بعد المشاركة الشهر الماضي في البطولة الودية بالإمارات.