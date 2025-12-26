منتخب مصر: ما قاله مدرب جنوب أفريقيا على لسان صلاح غير صحيح

- نفى المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، محمد مراد، تصريحات مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس حول حديث محمد صلاح معه بشأن عدم صحة ركلة الجزاء التي سجل منها هدف الفوز. - أكد مراد أن اللقاء بين صلاح وبروس اقتصر على المصافحة وتبادل التحية فقط، دون أي نقاش فني أو تحكيمي، مشيراً إلى أن تصريحات بروس غير صحيحة. - أثارت تصريحات بروس جدلاً واسعاً، حيث وصف قرار احتساب ركلة الجزاء بالسخيف، رغم فوز مصر وتأهلها للدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا.

نفى المنسق الإعلامي لمنتخب مصر لكرة القدم محمد مراد ما ردده مدرب جنوب أفريقيا البلجيكي هوغو بروس (73 عاماً) بشأن حديث نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح معه، وتأكيده عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المواجهة لصالح "الفراعنة"، وسجل منها صلاح الهدف الوحيد في المباراة التي فاز بها المصريون، وصعدوا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.

وأكد مراد، في بيان للصحافيين، عدم صحة ما تردد عن وجود حديث بين محمد صلاح والمدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، واصفاً الأمر بـ"غير الصحيح على الإطلاق". وأضاف مراد أن اللقاء بين هوغو بروس ومحمد صلاح اقتصر على المصافحة وتبادل التحية فقط بعد المباراة، من دون الخوض في أي تفاصيل فنية أو تحكيمية، مشيراً إلى أن ما قيل من جانب مدرب جنوب أفريقيا غير صحيح.

وأثار مدرب جنوب أفريقيا البلجيكي هوغو بروس جدلاً واسعاً بتصريحه بأن محمد صلاح تحدث معه عقب نهاية اللقاء، وأخبره بأنّ ركلة الجزاء غير صحيحة، واصفاً القرار بالسخيف، ليثير موجة جدل في الأوساط الأفريقية بعد هذه التصريحات. وقال بروس لشبكة "بي إن سبورتس": "هناك أمران في المباراة، أحدهما أن محمد صلاح أكد لي أنها ليست ركلة جزاء.. نعم أكد لي ذلك". وعرضت "بي إن سبورتس" مقطعاً مصوراً لصلاح وهو يتحدث لبروس عقب المباراة من دون الكشف عن فحوى الحديث وطبيعته.

ووصف بروس في تصريحات لاحقة قرار احتساب ركلة الجزاء لمصر بأنه "سخيف". وأضاف: "خذوا ركلة الجزاء الأولى مثالاً، حتى محمد صلاح قال لي بعد المباراة ‭'‬كنتُ مُفاجأً‭ ‬أن هذه ركلة جزاء‭'‬. لقد كان الأمر سخيفاً، سخيفاً حقاً".

وفاز منتخب مصر على نظيره الجنوب أفريقي بهدف من دون رد، سجله قائد "الفراعنة" محمد صلاح في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أدرار في مدينة أغادير بالمغرب، ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. ورفع منتخب مصر رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية، ويحسم التأهل مبكراً للدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا.