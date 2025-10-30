منتخب مصر للناشئين: أزمات متراكمة تهدد الحلم المونديالي

- أزمات منتخب الناشئين: يواجه منتخب مصر للناشئين ثلاث أزمات قبل مشاركته في كأس العالم 2025 بقطر، حيث تعرض اتحاد الكرة لانتقادات بسبب إخفاقات سابقة وعدم تطوير قطاع الناشئين. - غياب المحترفين: المدير الفني أحمد الكأس لم يضم أي لاعب محترف رغم توفر العديد من المواهب بالخارج، مما أثار انتقادات مشابهة لتجربة سابقة مع منتخب الشباب. - نقص المواهب البارزة: يعاني المنتخب من غياب المواهب البارزة باستثناء حمزة عبد الكريم، مما يثير القلق حول الأداء المتوقع في البطولة.

يمر منتخب مصر للناشئين لكرة القدم دون 17 عاماً، بثلاث أزمات، قبل أن يبدأ مشواره في بطولة كأس العالم (نسخة 2025)، والتي تقام في قطر خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ووقع منتخب مصر للناشئين في المجموعة الخامسة، التي تضم ثلاثة منتخبات تمثل ثلاث مدارس مختلفة، وهي إنكلترا "أوروبا"، وفنزويلا "أميركا الجنوبية"، وهايتي "أميركا الشمالية"، على أن يخوض المنافسات الرسمية للدور الأول أيام 4 و7 و10 نوفمبر، أمام هايتي وفنزويلا وإنكلترا على الترتيب.

خروج منتخب الشباب

تتمثل الأزمة الأولى في انتقادات هائلة تلاحق اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة (71 عاماً)، والتي بدأت مع سيناريو جرى قبل أسابيع قليلة، تمثل في خروج مؤسف لمنتخب الشباب من الدور الأول لكأس العالم دون 20 عاماً في تشيلي، وعدم تقديم العروض المنتظرة، والخسارة من اليابان ونيوزيلندا، قبل الفوز بصعوبة على تشيلي (2-1).

وتعرض اتحاد الكرة المصري لانتقادات جماهيرية بداعي عدم الاهتمام بتطوير قطاع الناشئين في كرة القدم المصرية، وإخفاق المنتخبات في تصدير لاعبين دوليين مميزين، على غرار الأسطورة محمد صلاح (33 عاماً)، خاصة وأن تأهل منتخب الشباب إلى المونديال وقتها كان مصاحباً لتأهل مشابه صعب لمنتخب الناشئين، إلى كأس العالم دون 17 عاماً.

منتخب مصر بدون محترفين

تبرز أزمة ثانية بطلها المدير الفني أحمد الكأس (60 عاماً)، الذي تعرض لانتقادات بسبب عدم اختياره أي لاعب محترف، في قائمة المنتخب المقرر لها خوض مونديال "قطر 2025"، رغم اختباره لأكثر من 60 لاعباً محترفاً خارج مصر، لعل أبرزهم محمد الهلباوي في إنكلترا، وأمير حسن في بلجيكا، وعمر شاكر في إيطاليا، وكريم البيك في ألمانيا، وغاريو وصفي في هولندا، ومحمد عبد العظيم في سويسرا، ليسير الكأس على منوال المدير الفني لمنتخب الشباب السابق أسامه نبيه (50 عاماً)، الذي فاجأ الجميع عند خوضه كأس العالم للشباب، باستبعاد أهم المحترفين في أوروبا، يتصدرهم كريم أحمد، لاعب ليفربول الإنكليزي.

غياب المواهب

يواجه منتخب الناشئين أزمة ثالثة ترتبط بالجيل الحالي من اللاعبين في تشكيلة أحمد الكأس، حيث لا يملك المنتخب موهبة بارزة ظهرت في بطولة الدوري المحلي أو لفتت الانتباه، سوى حمزة عبد الكريم، المهاجم الثالث في النادي الأهلي، الذي تم تصعيده مؤخراً، في ظل قلة المهاجمين في ناديه دون مشاركة فعلية، وهو ما يثير المخاوف خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم.