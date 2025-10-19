منتخب مصر للطاولة في قلب أزمة.. مشاجرة تعكر أجواء بطولة أفريقيا

- شهدت بطولة أمم أفريقيا لتنس الطاولة في تونس مشاجرة عنيفة بين عمر عصر ومحمود أشرف حلمي، حيث هدد الأول زميله بالضرب ورفض استكمال المباراة إلا بعد إخراجه من الصالة. - تصاعدت الأزمة بسبب كون محمود نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة المصري، الذي قرر تأجيل القرارات لحين عودة البعثة إلى مصر. - رغم التوتر، حقق المنتخب المصري نجاحات كبيرة، حيث فاز عمر عصر بلقب فردي الرجال، وحققت هنا جودة لقب فردي السيدات، بالإضافة إلى ألقاب الزوجي.

شهد منتخب مصر لـتنس الطاولة مشاجرة عنيفة وصلت إلى حد التهديد بالضرب بين عمر عصر ومحمود أشرف حلمي، خلال مباراة منتخبي مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا، التي أُسدل الستار عليها في تونس اليوم الأحد. وفاجأ عمر عصر الجميع بالانفعال وتركِ مكانه في الملعب، والذهابِ إلى مقاعد البدلاء، حيث كان يجلس محمود أشرف حلمي، ودارت بينهما مشاجرة، وسط تدخلات من جانب باقي اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لاحتواء الموقف.

وتوعّد عمر عصر زميله بالضرب، ووجه إليه إساءات في الصالة المغطاة، مطالباً بخروج زميله من مقاعد البدلاء، ومهدداً بعدم استكمال المباراة ما لم يتم إخراجه من الصالة. وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشاجرة، ويظهر خلالها عمر عصر قائلاً: "والله ما هلعب وهو قاعد.. أنت رئيس البعثة وشوفت اللي حصل، والله ما هلعب وهو قاعد، بحلفك بالله، والله ولا كورة، هيقوم حالاً"، فيما هدده بالضرب قائلاً: "بالمضرب وعلى وشك".

وما زاد من أزمة الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف حلمي كون الأخير نجل أشرف حلمي، رئيس اتحاد تنس الطاولة المصري، الذي قرر دراسة الأزمة، وتأجيل أي قرارات إلى ما بعد عودة البعثة إلى مصر. وخاض منتخب مصر لتنس الطاولة بطولة أفريقيا بتشكيلة تضم كلاً من عمر عصر، ومحمد البيلي، ويوسف عبد العزيز، ومحمود أشرف حلمي، وبدر مصطفى، وحصل عمر عصر على لقب فردي الرجال، وذهب لقب فردي السيدات لصالح هنا جودة، ولقب زوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط للمنتخب المصري، الذي يعد الأفضل في القارة السمراء.