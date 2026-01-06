منتخب مصر طالب بركلتي جزاء.. الحكم يرفض والشريف يُعلق

- تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على بنين (3-1) في مباراة شهدت تنافساً قوياً وجدلًا تحكيمياً، حيث طالب المنتخب المصري بركلتي جزاء لم تُحتسبا. - في الحالة الأولى، اعتبر خبير التحكيم جمال الشريف أن التلامس بين اللاعبين كان طبيعياً ولا يستدعي احتساب ركلة جزاء، مؤيداً قرار الحكم باستمرار اللعب. - في الحالة الثانية، لم تُحتسب ركلة جزاء بعد أن اصطدمت الكرة بيد لاعب بنين، حيث كانت اليد في وضعية طبيعية والكرة جاءت من زميله الحارس.

تأهل منتخب مصر لكرة القدم لربع نهائي كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المغرب، إثر انتصاره على منتخب بنين بنتيجة (3ـ1)، اليوم الاثنين، عقب تمديد الوقت بعد نهاية اللقاء بالتعادل (1ـ1)، وقد شهدت المباراة تنافساً قوياً بين المنتخبين وكذلك أثارت جدلاً تحكيمياً، خاصة أنّ منتخب مصر طالب بركلتي جزاء خلال المباراة، ولكن الحكم الغابوني بيير كريستيان أتشو أمر باستئناف اللعب في المناسبتين، رغم احتجاج رفاق محمد صلاح.

وطالبت مصر بركلة أولى في بداية المواجهة، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن الحالة: "لُعبت الكرة في اتجاه اللاعبين المتنافسين: إبراهيم عادل وأورو تاميومو، وعند وصول الكرة، حرّك إبراهيم عادل قدمه اليسرى في الهواء في اتجاه اليسار قليلاً، أيّ في اتجاه منافسه، وإلى الأمام، وأبعد الكرة بباطن قدمه اليسرى، فيما رفع لاعب بنين، الذي كان يتحرك على يسار منافسه ومن خلفه قليلاً، قدمه للأعلى للتصدي للكرة في حال مرورها، وبعد أن لعب إبراهيم عادل الكرة سقطت قدمه إلى الأسفل في حركة طبيعية للقدم بعد لعب الكرة، فحصل تلامس بين قدمي اللاعبين، وهو تلامس طبيعي على مستوى كعبي القدمين، ثم ذهبت قدم لاعب البنين إلى اليمين بعد أن لسمت كعب منافسه من الخلف، وهي ملامسة طبيعية دون إهمال، ولا ترتقي لمستوى المخالفة، وهي حركة طبيعية من اللاعب، ولا وجود لمخالفة ركل، ومِن ثمّ فإن قرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، وبعدما ذهبت الكرة وحصل التلامس سقط اللاعب المصري للحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم قيّم الحركة بشكل صحيح".

وفي الشوط الثاني، طالب منتخب مصر مُجدداً بركلة جزاء، وأمر الحكم باستمرار اللعب، وعلق الشريف قائلاً: "وصلت الكرة إلى رامي ربيعة، الذي سدد الكرة في منطقة المرمى، وقفز الحارس لصدها، ونجح في ذلك بركبته اليمنى، ما أدى إلى انحرافها، واتجهت نحو المرمى لتصطدم بيد زميله تاميومو الذي كانت يده في وضعية طبيعية، كما أن الكرة لُعبت من مسافة قريبة، واللاعب لم يقم بحركة إضافية، والأهم أنّها جاءت من زميله حارس المرمى، وعندما تأتي الكرة من لاعب زميل فلا يُحاسب اللاعب الذي تلمس الكرة يده، إلا في حال قام بحركة إضافية، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود لمسة يد وركلة جزاء للمنتخب المصري".