منتخب مصر الرديف يضمُّ وجوهاً جديدة قبل بطولة كأس العرب 2025

- أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الرديف، عن قائمة جديدة لمواجهة الجزائر ودياً في نوفمبر، استعداداً لكأس العرب 2025 في قطر. تضمنت القائمة مفاجآت مثل ضم عمر فايد المحترف في أروكا البرتغالي لتعزيز الدفاع. - شملت القائمة أيضاً حارس مرمى الزمالك محمد عواد، الذي عاد للمشاركة بعد غياب، بالإضافة إلى مهاجم البنك الأهلي أحمد ياسر ريان، وحارس سيراميكا كليوباترا محمد بسام. - ضمت القائمة لاعبين بارزين في مختلف المراكز مثل أحمد ربيع، محمد مسعد، وإسلام عيسى، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمنتخب.

فجّر المدير الفني لمنتخب مصر الرديف لكرة القدم حلمي طولان (75 عاماً)، مفاجآت عدة في قائمته الرسمية الجديدة المختارة لملاقاة الجزائر ودياً يومي 14 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مباراتين قبل خوض منافسات كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء في القائمة التي أُعلنتْ رسمياً، الأحد، عمر فايد المحترف في صفوف أروكا البرتغالي، لتعزيز الدفاع بلاعب محترف في ظل استبعاده من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن (59 عاماً)، والمفاجأة الثانية تمثلت في ضم حارس مرمى الزمالك محمد عواد، الذي عاد للمشاركة في المباريات ولم يستدعه حسام حسن في التجمع المقبل. كما شملت القائمة مهاجم البنك الأهلي أحمد ياسر ريان، واستدعي لأول مرة حارس سيراميكا كليوباترا محمد بسام، ومدافع بتروجت هادي رياض، ولاعب وسط الزمالك أحمد ربيع، ولاعب وسط مودرن سبورت محمد مسعد، وجناح سيراميكا كليوباترا إسلام عيسى.

وضمت قائمة منتخب مصر كلّاً من محمد عواد، علي لطفي، محمد بسام، ومحمود جاد في حراسة المرمى، وأحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، أحمد سامي، محمود حمدي "الونش"، ياسين مرعي، هادي رياض وعمر فايد في الدفاع، وعمرو السولية، محمد النني، أكرم توفيق، أحمد ربيع، غنام محمد، محمد مجدي قفشة، مصطفى سعد، محمد مسعد، مصطفى شلبي وإسلام عيسى في الوسط، ومحمد شريف، أحمد ياسر ريان، أحمد عاطف قطة، مروان حمدي في الهجوم.