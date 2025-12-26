منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

- حقق منتخب مصر فوزاً مهماً على جنوب أفريقيا بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا 2025 برصيد 6 نقاط، رغم طرد محمد هاني وتأثيره على أداء الفريق. - اعتمد حسام حسن على تشكيلة (3-4-3) مع مثلث هجومي بقيادة صلاح، تريزيغيه، ومرموش، وركز على الاستحواذ والضغط على الجبهة اليمنى بقيادة زيزو. - في الشوط الثاني، استغل جنوب أفريقيا النقص العددي، لكن تألق الحارس الشناوي حافظ على تقدم مصر، رغم الضغط المتواصل.

حقق منتخب مصر لكرة القدم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف من دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد أدرار في مدينة أكادير المغربية، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من عمر كأس أمم أفريقيا 2025، وتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند ثلاث نقاط، في الوقت الذي تعادل فيه منتخبا أنغولا وزيمبابوي (1-1) في المباراة الثانية بالمجموعة، ليتوقف رصيدهما عند نقطة واحدة.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ليرفع رصيده الشخصي إلى هدفين في النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وكذلك رفع عدد أهدافه رفقة منتخب مصر إلى 9 أهداف في بطولات كأس أمم أفريقيا، وشهدت المباراة حالة طرد مصرية من نصيب محمد هاني قبل نهاية الشوط الأول.

وأجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في التشكيلة الأساسية، ودفع بالثنائي رامي ربيعة وأحمد مصطفى زيزو من البداية، مع اللعب بطريقة (3-4-3) التي شهدت الرهان على مثلث هجومي مكون من محمد صلاح ومحمود تريزيغيه وعمر مرموش، والاعتماد على الاستحواذ في الوسط، مع التركيز على الجبهة اليمنى في الوصول إلى مرمى المنافس، حيث انطلاقات زيزو، وكذلك فرض رقابة صريحة على مهاجمي جنوب أفريقيا، خاصة لايل فوستر.

وشهد الشوط الأول هدوءاً نسبياً في أول 10 دقائق قبل أن يهدد منتخب مصر المرمى، عبر محمد صلاح في الدقيقة 11، كما سدد عمر مرموش ركلة ثابتة علت عارضة الحارس في الدقيقة 22، ثم أنقذ محمد الشناوي حارس مصر فرصة للمهاجم فوستر في الدقيقة 29، قبل أن تشهد الدقيقة 42 توقف المباراة لدقائق بعد تعرض محمد صلاح لاحتكاك من جانب موداو لاعب جنوب أفريقيا داخل منطقة الجزاء، ودفعه في وجهه.

وعاد الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها إلى تقنية الفيديو، وقرر احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر، سجل منها محمد صلاح هدف التقدم المصري، ليسجل للمرة الثانية في نسخة" كان 2025"، وبعد الهدف تعرض محمد هاني مدافع منتخب مصر للطرد بسبب العنف والحصول على الإنذار الثاني، قبل أن يطلق الحكم صفارة النهاية معلناً تقدم منتخب مصر على جنوب أفريقيا بهدف من دون رد.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب جنوب أفريقيا بقوة مستفيداً من النقص العددي في منتخب مصر حيث لاحت فرصة لأبوليس في الدقيقة 48 تصدى لها محمد الشناوي ثم أهدر اللاعب نفسه في الدقيقة 56 قبل أن يرد منتخب مصر عبر هجمات مرتدة ولاحت فرص لتريزيغيه ثم محمد صلاح.

وواصل جنوب أفريقيا ضغطه الهجومي في ظل تغييرات هوغو بروس، وتألق محمد الشناوي وأنقذ شباكه من فرصة خطيرة من موداو في الدقيقة 74 وأجرى حسام حسن تغييرين بمشاركة مهند لاشين ومحمد شحاتة لغلق منطقة الوسط، وشارك أسامة فيصل بدلاً من محمد صلاح ولجأ الحكم في الوقت بدل الضائع إلى تقنية الفيديو للحكم على صحة ركلة جزاء لصالح جنوب أفريقيا، ثم قرر استئناف اللعب وتألق محمد الشناوي في آخر 10 دقائق وتصدى لأكثر من فرصة وأطلق الحكم صفارة النهاية معلناً فوز منتخب مصر بهدف من دون رد وتأهله إلى الدور ثمن النهائي بوصفه أول منتخب.