منتخب ليبيا يُهدر فوزاً محققاً وحلم مونديال 2026 يتبخر

- أهدر منتخب ليبيا فرصة الفوز أمام جزر الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تقدم مرتين قبل أن يفقد السيطرة بسبب الأخطاء الفردية والفرص المهدورة، مما قلل من حظوظه في التأهل. - رغم البداية القوية والتقدم بهدفين، ارتكب حارس ليبيا خطأ فادحًا أدى إلى تعديل النتيجة، مما زاد من ارتباك الفريق وتراجع ثقته، وكاد يخسر المباراة لولا تدخلات الحارس الناجحة في اللحظات الأخيرة. - بعد انتهاء التصفيات، يركز منتخب ليبيا على التأهل لكأس العرب ومواصلة تطوير الفريق استعدادًا لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، تحت قيادة المدرب أليو سيسيه.

ضاعف منتخب ليبيا معاناته في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما أهدر فوزاً كان في المتناول أمام جزر الرأس الأخضر، في مباراة مثيرة شهدت تقدمه مرتين، قبل أن يفقد السيطرة في اللحظات الحاسمة. وبدا "فرسان المتوسط" في طريقهم إلى تحقيق انتصار ينعش آمالهم في المنافسة على بطاقة التأهل، غير أنّ الأخطاء الفردية والفرص المهدورة بدّدت الطموح، لتتراجع حظوظهم بشكل كبير في سباق التأهل إلى المونديال.

وبدأ المنتخب الليبي المباراة بحماس كبير، وضغط منذ الدقائق الأولى على منافسه، فأربك دفاع جزر الرأس الأخضر، قبل أن يسجل كارلوس لوبيز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية. واستعاد المنافس توازنه بعد ذلك، فتمكن من تعديل النتيجة عند الدقيقة الـ 29، لكن "فرسان المتوسط" رفضوا التراجع وواصلوا الضغط الهجومي، ليضيف عزو المريمي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 42. ومع نهاية الشوط الأول، بدا أن محمود الشلوي في طريقه إلى حسم المواجهة بالهدف الثالث، وهو السيناريو الذي رسمه عشاق منتخب ليبيات في مخيلتهم، قبل أن تنقلب المعطيات تماماً في الشوط الثاني.

وأعاد حارس منتخب ليبيا، مراد الوحيشي، الأمل لمتصدر المجموعة، حين ارتكب خطأ فادحاً في التعامل مع كرة سهلة جداً، بدت مستحيلة الوصول إلى الشباك، لولا سوء تركيزه عند الدقيقة الـ 76، وهو ما أشعل حماس المنافس، الذي استغل الارتباك وعدّل النتيجة في الدقيقة الـ 82 عبر ويلي سيميدو، لتتراجع ثقة اللاعبين الليبيين وتزداد أخطاؤهم الدفاعية، وكاد يدفع الثمن في الثواني الأخيرة، لولا تدخلات الوحيشي الناجحة، التي أنقذت فريقه من خسارة محققة.

وكانت الأخطاء الفردية السبب الأول للتعثر، إذ لم يتوقف الأمر عند الوحيشي، بل إلى الأهداف الكثيرة، التي أهدرها مهاجمو منتخب ليبيا، الذين لم يستغلوا فرصة زيادة الغلة والتسجيل أكثر، ليدفعوا الثمن غالياً، ويبقى حلم التأهل إلى كأس العالم ضئيلاً جداً بالنظر إلى فارق النقاط مع الوصيف الكاميرون، الذي سينافس أيضاً على فرصة التأهل المباشر إلى المونديال.

وسيطوي منتخب ليبيا صفحة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، رغم الجهد الكبير، الذي قدّمه في مبارياته الأخيرة، ليتحوّل تركيزه الآن نحو التأهل إلى بطولة كأس العرب، حين يواجه المنتخب الفلسطيني في اللقاء الحاسم المؤهل إلى "المونديال العربي". وبعدها، سيبدأ العمل على تطوير الفريق، وتحضيره لخوض غمار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وهي المحطة، التي يعتبرها مدربه السنغالي، أليو سيسيه، الهدف الأسمى، كما أكد في مؤتمره الصحافي الأخير.