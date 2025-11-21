منتخب ليبيا يسافر إلى قطر ومشاكل الإصابات تثير قلق سيسيه

- يواجه منتخب ليبيا تحديات كبيرة قبل مباراته الحاسمة ضد فلسطين في ملحق التأهل لكأس العرب 2025، حيث يعاني من غيابات وإصابات مؤثرة، أبرزها غياب مؤيد اللافي وأحمد شلبي. - الجدل حول رفض بعض الأندية التونسية السماح للاعبيها الليبيين بالمشاركة زاد من تعقيد الوضع، لكن اللاعبين التحقوا بالمنتخب في الدوحة على نفقتهما الخاصة. - يسعى المنتخب الليبي لتحقيق الفوز رغم الصعوبات، لضمان التأهل والانضمام إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس، مما يعزز فرصه في المنافسة على الساحة العربية.

سافر منتخب ليبيا إلى قطر بقيادة مدربه السنغالي أليو سيسيه (49 عاماً) لخوض مباراة ملحق التأهل لبطولة كأس العرب 2025، حيث يواجه المدرب بعض العوائق التي يسعى إلى حلّها سريعاً، أبرزها مشكلة الإصابات والغيابات لأسباب غير رياضية، وأثّرت هذه المشاكل على التحضير للمواجهة ضد فلسطين، رغم الفوز المميز أمام منتخب موريتانيا في اللقاء الودي الأخير.

ويحاول أليو سيسيه التوصل إلى حلول ناجعة تعوّض منتخب "فرسان المتوسط" خسارة بعض لاعبيه الغائبين، وأبرزهم النجم مؤيد اللافي وأحمد شلبي اللذان يعانيان من الإصابة. ويُعيد المدرب ترتيب خياراته بعدما أعفى مجموعة أخرى من اللاعبين، من بينهم أسامة بوجليدة ومحمد الوداني ومنعم عكاشة وعمر الحرك ومحمد عياد.

ولم تقتصر العوائق على الغيابات بسبب الإصابات، بل شملت أيضاً الجدل الذي انتشر مؤخراً حول رفض بعض الأندية التونسية السماح للاعبيها الليبيين بخوض مباراة فلسطين، وأبرزهم قائد ومدافع النادي الأفريقي علي يوسف وزميله أسامة الشريمي. وتبيّن لاحقاً أنّ اللاعبين سيلتحقان بالمنتخب في الدوحة خلال الساعات الأخيرة، وعلى نفقتهما الخاصة.

ولا شك أنّ غياب هذا الثنائي عن تحضيرات منتخب ليبيا لموعد فلسطين سيؤثر سلباً في الأداء الجماعي، لأنّهما يُعدّان اسمين مهمين في تشكيلة سيسيه. ويسعى اللاعبان إلى تدارك التأخر بخبرتهما الكبيرة وقدراتهما العالية، خصوصاً أنّ المنتخب الفلسطيني يظهر جهوزية عالية بعد خوضه مواجهتين أمام المنتخبين الباسكي والكتالوني.

ويستعد المنتخب الليبي لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره الفلسطيني، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، في ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وسيسعى إلى انتزاع بطاقة التأهل لنهائيات كأس العرب المقررة في قطر بين 1و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويُدرك فرسان المتوسط أهمية هذه المواجهة التي تُعدّ فرصة أخيرة لبلوغ البطولة، في ظل الظروف الصعبة التي عاشها المنتخب خلال فترة التحضير، بين إصابات وغيابات مفاجئة وتأخر بعض العناصر في الالتحاق بالمعسكر.

ورغم كل التحديات، يرتفع الطموح داخل معسكر ليبيا لتحقيق فوز يُعيد الأمل للجماهير ويضع المنتخب ضمن قائمة المتنافسين على البطولة العربية في الدوحة. وسيحاول منتخب ليبيا التأهل من أجل الانضمام إلى المجموعة الأولى لكأس العرب التي تضمّ منتخبَي قطر وتونس، إضافة إلى الفائز من مواجهة جنوب السودان وسورية، ما يجعل التأهل خطوة مهمة نحو اختبار قوي يُظهر حقيقة قدرات فرسان المتوسط على الساحة العربية.