منتخب لبنان يدخل أسبوع الحسم من أجل كأس آسيا... هكذا تسير التحضيرات

كرة عربية
بيروت

رياض الترك

FA75911F-93E5-4D86-8C62-4BD8C2710E59
رياض الترك
صحافي لبناني وكاتب رياضي في موقع وصحيفة العربي الجديد منذ عام 2014. مولع بالرياضة ومختص في شؤون إدارتها أيضاً.
مباشر
01 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 10:39 (توقيت القدس)
من تدريبات منتخب لبنان في الدوحة قبل مواجهة اليمن (الاتحاد اللبناني لكرة القدم)
من تدريبات منتخب لبنان في الدوحة قبل مواجهة اليمن (الاتحاد اللبناني لكرة القدم)
+ الخط -
اظهر الملخص
- منتخب لبنان يستعد لمواجهة حاسمة ضد اليمن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2027، حيث يحتاج للتعادل لضمان التأهل، بينما يسعى اليمن للفوز لانتزاع الصدارة بفارق الأهداف.

- يقود المدرب الجزائري مجيد بوقرة منتخب لبنان، مع انضمام لاعبين محترفين، ويؤكد على أهمية التأهل كجزء من مشروع طويل الأمد للتحضير لكأس العالم المقبلة.

- اللاعب خليل خميس يشدد على أهمية المباراة في ظل الظروف الصعبة، داعياً الجماهير لدعم المنتخب لتحقيق الفرح والإنجاز للشعب اللبناني.

يدخل منتخب لبنان أسبوع الحسم من أجل التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2027، حيثُ سيُواجه منتخب اليمن يوم الخميس المقبل في المباراة الأخيرة من مجموعته في الملحق الآسيوي المؤهل، وهي المباراة المؤجلة من أشهر بسبب اندلاع الحرب بين الكيان الصهيوني ولبنان يوم 2 مارس/آذار الماضي.

وستُقام مواجهة لبنان واليمن في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2027، يوم الخميس المقبل في 4 يونيو/حزيران في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ويحتاج منتخب الأرز للتعادل من أجل حسم بطاقة التأهل من المركز الأول برصيد 14 نقطة، في وقت يحتاج منتخب اليمن للفوز ولا شيء آخر من خطف الصدارة والتأهل إلى البطولة الآسيوية الكبيرة برصيد 14 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف عن لبنان.

وتواصلت تحضيرات منتخب لبنان في المعسكر الخاص المُستمر في العاصمة القطرية الدوحة والذي انطلق يوم الجمعة الماضية، والتحق بتشكيلة منتخب الأرز اللاعبين المحترفين مثل بدرو بو ديب، غابريال بيطار، أوستن أيوبي، ليوناردو شاهين وكريم درويش، تحت قيادة المدرب الجديد الجزائري، مجيد بوقرة، الذي يسعى لصناعة التاريخ مع منتخب الأرز بعدما قاد منتخب الجزائر الرديف في بطولة كأس العرب سابقاً.

لاعبو منتخب لبنان خلال مواجهة الصين، 17 يناير 2024 في الدوحة (وو زهي زهاو/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب لبنان يواجه حالة عدم يقين قبل لقاء اليمن في تصفيات كأس آسيا

وقال بوقرة عن تحضيرات المنتخب اللبناني لهذه المواجهة، في تصريحات خاصة نشرها الحساب الرسمي للاتحاد اللبناني لكرة القدم: "عليّ أن أجد الحلول لتجهيز فريقي بعد التوقف الطويل للاعبين. قلت لهم إن هذه المباراة بمثابة النهائي. التأهّل مهم جداً لأن لدينا مشروعاً للتأهل إلى كأس العالم المقبلة، وخوض كأس آسيا سيكون تحضيراً ممتازاً لرفع مستوى الخبرة الدولية قبل التصفيات المونديالية. عندما أتحدث إلى اللاعبين أشعر بأنهم يريدون إسعاد الشعب اللبناني. وأدعو المشجعين إلى الحضور وتشجيع المنتخب لأن لدينا مشروعاً مميزاً وسنصل بدعمهم إلى أهدافنا".

في المقابل تحدث مدافع المنتخب اللبناني، خليل خميس، والذي يُعد من أبرز نجوم المنتخب حالياً: "إنها مباراة صعبة ومصيرية، وعلينا أن نركّز ونحقق التأهل. هذا الإنجاز يعني لنا الكثير في ظل الظروف الصعبة، وهو أمل لنا وللشعب ولكرة القدم اللبنانية. علينا أن نزرع الفرح في قلوب الجمهور. ونعد الجماهير اللبنانية في قطر بأن نعوّض ما فاتنا سابقاً، وندعوها للوقوف إلى جانبنا".

دلالات
المزيد في رياضة
نجوم إنكلترا قبل حصة تدريبية في لندن، 23 مارس 2026 (إيدي كو/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مونديال 2026 والأمراض المعدية... منتخب إنكلترا يتحرك طبياً

غوارديولا في شوارع مانشستر في 25 مايو 2026 (إيوانيس أليكسوبولوس/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

رحيل غوارديولا يبعثر مشروع "السيتي".. نجوم مستعدون لمغادرة النادي

جماهير تدعم منتخب البوسنة في لقاء مقدونيا، 29 مايو 2026 (سمير غورداموفيتش/الأناضول)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

خذوني إلى أميركا.. أغنية بوسنية تشعل مواقع التواصل قبل بدء المونديال