منتخب كوريا الجنوبية يُقاطع صحافته المحلية بسبب السخرية من قائده

- قاطع منتخب كوريا الجنوبية الصحافيين المحليين في كأس العالم 2026 بعد تسريب تعليقات ساخرة استهدفت قائد المنتخب، هيونغ مين سون، بسبب إعفائه من الخدمة العسكرية الإلزامية بعد فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018. - تضامن لاعبو المنتخب مع سون ورفضوا التحدث إلى وسائل الإعلام الكورية، بينما أصدر الاتحاد الكوري بياناً ينتقد فيه اللغة غير اللائقة التي استخدمها الصحافيون، داعياً إلى تبني موقف مسؤول. - أثارت القضية جدلاً واسعاً في كوريا الجنوبية، حيث تُعتبر الخدمة العسكرية موضوعاً حساساً، مما زاد من حدة الأزمة بين المنتخب والإعلام المحلي.

قاطع منتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس العالم 2026، الصحافيين المحليين في بلاده، خلال البطولة المقامة في أميركا وكندا والمكسيك، وذلك على خلفية سخرية أحد الصحافيين من قائد المنتخب، هيونغ مين سون، وهي القصة التي أثارت جدلاً كبيراً في كوريا الجنوبية.

وجاءت مقاطعة منتخب كوريا الجنوبية للصحافيين الكوريين في مونديال 2026، بعد تسريب تعليقات ساخرة أدلى بها صحافيون كوريون، تستهدف قائد المنتخب، هيونغ مين سون، لتصل الأمور إلى إعلان اللاعبين مقاطعتهم للإعلاميين والصحافيين الكوريين، إن كان في الصحف المكتوبة أو التلفزيونات التي تم إيفادها إلى أميركا لتغطية مشاركة المنتخب في كأس العالم.

وبدأت فصول القصة حينما تُركت بعض الميكروفونات مفتوحة أمام هؤلاء الصحافيين، فسُمعت تعليقات ساخرة من بعض الصحافيين الكوريين الجنوبيين حول هيونغ مين سون، ويتعلق الموضوع بإعفاء قائد المنتخب من الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا، بعدما أُعفي من الخدمة على إثر قيادته بلاده لحصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في عام 2018، وأُعفي سون قانونياً من الخدمة العسكرية الإلزامية التي تستمر 21 شهراً، وللوفاء بالتزاماته، أكمل دورة تدريبية عسكرية لمدة ثلاثة أسابيع مع قوات المارينز في عام 2020.

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وسُجّلت هذه التصريحات على هامش حصة تدريبية في غوادالاخارا المكسيكية، قبل يوم من مباراتهم الأولى ضد جمهورية التشيك، ورد سون على السخرية برفض الرد على أسئلة الصحافيين الكوريين في المنطقة المختلطة المخصصة للصحافيين، في وقت تضامن زملاؤه في المنتخب معه، ورفضوا التحدث إلى أي وسيلة إعلامية محلية خلال المونديال.

في المقابل أصدر الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بياناً انتقد فيه اللغة التي استخدمها الصحافيون الكوريون تجاه سون، ووصفها بأنها غير لائقة وغير محترمة، وتسببت بصدمة كبيرة لدى لاعبي منتخب كوريا، ودعا وسائل الإعلام الكورية إلى تبني موقف مسؤول في المستقبل، حتى إن المسؤول الإعلامي في منتخب كوريا الجنوبية طلب من الصحافيين الأجانب المغادرة بعد مباراة جمهورية التشيك، حيثُ جرت محادثة بين أعضاء الاتحاد والصحافيين الكوريين، الذين تعرضوا لتوبيخ حاد بسبب ما حصل.

وتعد مسألة الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، موضوعاً شديد الحساسية، حيث يُلزم جميع الرجال الأصحاء بأداء خدمة عسكرية تقارب 21 شهراً، وهو ما أثار غضب اللاعب والوفد بكامله، وأشعل الأزمة.