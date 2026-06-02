منتخب كوريا الجنوبية في المونديال.. مشاركة بأحلام نسخة 2002

- تاريخ مشرف في المونديال: شارك منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 11 مرة، وحقق أفضل إنجاز له في 2002 بوصوله إلى نصف النهائي، ليصبح أول فريق من خارج أوروبا والأميركتين يصل لهذا الدور. - أسماء بارزة في التشكيلة الحالية: تضم التشكيلة الحالية لاعبين مميزين مثل لي كانغ إن من باريس سان جيرمان، ولي جاي سونغ من ماينز، وسون هيونغ مين قائد الفريق. - قيادة فنية متمرسة: يقود المنتخب هونغ ميونغ بو، الذي يمتلك خبرة واسعة في المونديال، حيث شارك في 16 مباراة ويقود الفريق منذ عامين.

يستعد منتخب كوريا الجنوبية لخوض غمار كأس العالم 2026 التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 فريقاً، حيث يُنافس في المجموعة الأولى التي تضمّ أصحاب الأرض المكسيك، وجنوب أفريقيا، وجمهورية التشيك، وهو الذي يسعى للتأهل للأدوار الإقصائية خاصة أنّه يملك أسماء مميزة قادرة على صناعة الفارق وتاريخاً طويلاً في هذه المنافسة.

تاريخ كوريا الجنوبية في المونديال

شارك منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم لكرة القدم إحدى عشرة مرة، بما في ذلك عشر مشاركات متتالية من عام 1986 إلى عام 2022، وهو ما يعني أنّه سيكون حاضراً للمرة الـ12 في تاريخه خلال هذه النسخة، حيث كان أول ظهور له عام 1954، يومها خسر مباراتيه واحتلّ المركز الرابع في دور المجموعات، أما أفضل إنجاز للشمشون الكوري على الإطلاق فقد كان المركز الرابع في بطولة 2002 التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان، في تلك البطولة، أقصى إيطاليا وإسبانيا في دور الـ16 وربع النهائي على التوالي، ليصبح بذلك أول فريق من خارج أوروبا والأميركتين يصل إلى الدور نصف النهائي.

كان أكبر انتصار لمنتخب كوريا الجنوبية ضد بولندا في كأس العالم 2002 بهدفين نظيفين، وعاد وكرر نفس الأمر ضد اليونان في 2010 ثم أمام ألمانيا في 2018 في روسيا، بينما كانت أكبر هزيمة له في تاريخه بهذه المسابقة أمام المجر خلال أول مشاركة عام 1954، يومها سقط بنتيجة 0-9.

يُعتبر اللاعب هونغ ميونغ بو الاسم الأكثر خوضاً للمواجهات بتاريخ كأس العالم مع منتخب بلاده، بعدما شارك في 16 مواجهة خلال نسخ 1990 و1994 و1998 و2002، ويأتي خلفه بارك جي سونغ (14) في 2002 و2006 و2010، ومن الجيل الحالي يبرز سون هيونغ مين لاعب لوس أنجليس الأميركي وتوتنهام الإنكليزي سابقاً، الذي لعب 10 مباريات حتى اللحظة.

التشكيلة الحالية

تبرز العديد من الأسماء في تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية خلال النسخة الحالية على غرار لي كانغ إن من نادي باريس سان جيرمان الذي توج مؤخراً بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو الذي خاض 46 مباراة دولية وسجل 11 هدفاً، كما تعرف التشكيلة حضور لي جاي سونغ من فريق ماينز الألماني (104 مباريات و15 هدفاً)، وهوانغ إن بوم في فينورد الهولندي (72 مباراة و6 أهداف دولية)، إضافة إلى سون قائد الفريق بطبيعة الحال القادر على تقديم الإضافة رغم بلوغه سن الـ33.

ويقود منتخب كوريا الجنوبية في هذه النسخة أسطورة الفريق سابقاً، والأكثر خوضاً للمباريات بتاريخ المونديال مع بلاده هونغ ميونغ بو، وهو الذي عمل مع المنتخب مساعداً للمدرب من 2005 حتى 2007، قبل أن يشرف على فريق تحت 20 و23 عاماً، ثم قاد المنتخب الأول من 2013 حتى 2014، ليرحل بعدها إلى هانغزو غرييتاون (2015-2017)، وأولسان (2020-2024)، ثم عاد لتدريب المنتخب الأول منذ عامين.