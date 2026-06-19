- حقق منتخب كندا فوزاً ساحقاً على قطر بنتيجة 6-0 في كأس العالم 2026، مستفيداً من أخطاء الدفاع القطري وطرد لاعبين قطريين، مما ساهم في تسجيل سايل لارين وجوناثان ديفيد أهدافاً حاسمة. - شهدت المباراة طرد همام الأمين وعاصم مادبو من منتخب قطر، مما أثر سلباً على أداء الفريق، بينما تألق جوناثان ديفيد بتسجيله هاتريك، ليقود كندا لتحقيق أول انتصار تاريخي في البطولة. - تصدرت كندا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقة على سويسرا بفارق الأهداف، بينما تذيلت قطر الترتيب بنقطة واحدة.

حقق منتخب كندا انتصاراً على نظيره القطري، بستة أهداف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من للمجموعة الثانية، في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ودخل منتخب قطر، بقيادة مدربه الإسباني جولين لوبيتيغي، وأعين نجومه على عدم تلقي هدف مبكر في الشوط الأول، مع الاعتماد على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة، بقيادة أكرم عفيف، فيما لعب منتخب كندا على أخطاء منافسيه، وبخاصة حارس المرمى محمود أبو ندى، الذي فشل في التعامل مع الكرة أثناء التصدي لها، الأمر الذي جعل سايل لارين يسجل الهدف الأول في الدقيقة 16.

وتواصل ضغط منتخب كندا بعدما نجح نجمه جوناثان ديفيد في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 29، فيما تلقى منتخب قطر ضربة موجعة للغاية، عقب تدخل تقنية الفيديو المساعد "فار" في اللقطة التي حدثت داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي جعل الحكم يشهر الورقة الحمراء في وجه الظهر الأيسر، همام الأمين في الدقيقة 33، بسبب عرقلته لمنافسه خارج منطقة الجزاء، ليعود جوناثان ديفيد مرة أخرى ويسجل الهدف الثالث في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول.

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ومع بداية الشوط الثاني، تلقى منتخب قطر ضربة موجعة مرة أخرى، بعدما قام الحكم بإشهار الورقة الحمراء في وجه عاصم مادبو، عقب تسببه بشكل غير متعمّد في إصابة منافسه إسماعيل كونيه، الذي بدا مصدوماً وهو يرى قدمه تتدلى، الأمر الذي جعل الحكم يطلب دخول الجهاز الطبي لمنتخب كندا، الذي عمل على نقل اللاعب إلى أحد المشافي القريبة من الملعب في مدينة فانكوفر.

وأضاف ناثان صليبا الهدف الرابع بعدما أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 64، فيما سجل محمد المناعي هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 75، في حين عاد جوناثان ديفيد ليوقع على هدفه الثالث (هاتريك) والسادس في الدقيقة 92، لينجح منتخب كندا في تحقيق أول انتصار في تاريخه ببطولة كأس العالم، ويتربع على عرش المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، فيما جاء خلفه منتخب سويسرا (نفس النقاط وفارق الأهداف)، في حين بقي منتخب البوسنة والهرسك ثالثاً برصيد نقطة، وجاء منتخب قطر رابعاً (نقطة).