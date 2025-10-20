منتخب كرة اليد الإسباني للسيدات يتضامن مع فلسطين بهذا البيان

- أعربت لاعبات منتخب إسبانيا لكرة اليد عن استيائهن من مواجهة إسرائيل في تصفيات بطولة أوروبا 2026، مؤكدات تضامنهن مع الشعب الفلسطيني عبر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي. - البيان، الذي شاركت فيه تسع لاعبات بارزات، أبرزهن نيكول ويغينز ولوسيا براديس، شدد على صعوبة الفصل بين الرياضة والواقع الذي يؤثر على حياة الأبرياء. - اللاعبات انتقدن المعايير المزدوجة في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدات أن القضية تتعلق بالإنسانية والكرامة والعدل، وليست مجرد سياسة.

أعربت لاعبات عدّة في منتخب إسبانيا لكرة اليد، بعد الفوز 38-22 على إسرائيل، في تصفيات التأهل لبطولة أوروبا 2026، عن شعورهنّ بالضيق، بسبب اضطرارهنّ لهذه المواجهة، عبر بيان نشرنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدن خلاله تضامنهنّ "مع الشعب الفلسطيني".

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الاثنين، فقد بدأ بيان اللاعبات بعبارة: "نظراً لضرورة اللعب، لا يمكنني تجاهل ما يحدث خارج الملعب، لكنّني ملتزمة كذلك بالكامل بما أمثله كلاعبة. كرياضية، من المستحيل بالنسبة لي الفصل تماماً بين المنافسة والواقع الذي يقوّض يومياً حياة الأشخاص الأبرياء"، وتشاركت هذا البيان تسع لاعبات من الفريق الأول لمنتخب إسبانيا لكرة اليد للسيدات، في مقدمتهنّ الحارستان نيكول ويغينز ولوسيا براديس، واللاعبات باولا آركوس وأليسيا فرنانديز وإلبا ألفاريز وكابا غاساما وليندي تشابشيت وأونا فيغيه ومايتاني إتشبريا.

وأضاف البيان: "مثلما حدث من لحظات أخرى في التاريخ الحديث، أفكر كيف أن الرياضة كانت واقفة بالمرصاد لانتهاكات حقوق الإنسان، واللحظات التي لم تقوَ فيها على ذلك، لقد ملأ الخزي الذاكرة الجماعية للمسئولين عن تلك الانتهاكات، ومن نفذوها، ومن سمحوا بحدوثها. أما اليوم، فيسود صمت خانق. هذه المعايير المزدوجة مؤلمة أيضاً".

وأكدت اللاعبات الموقعات على البيان تضامنهنّ مع الشعب الفلسطيني، "الذي يتعرض لإبادة أنهت حياة 68 ألف شخص، ولم تترك مكاناً لحجر فوق حجر"، وختم البيان: "هذه ليست سياسة، اسألوا عمّن يدّعي ذلك ولماذا، الأمر يتعلق بالإنسانية والكرامة والعدل".