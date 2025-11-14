منتخب كتالونيا يعلن قائمة مواجهة فلسطين الودية بحضور نجم برشلونة

- أعلن مدرب منتخب كتالونيا، جيرارد لوبيز، عن قائمة اللاعبين لمواجهة منتخب فلسطين في مباراة خيرية يوم 18 نوفمبر، تضم نجومًا من أندية كبرى مثل برشلونة وفياريال وإسبانيول، مع مشاركة باو توريس من سبورتينغ براغا. - تهدف المباراة لتعزيز الأخوة والسلام بين الشعوب، بالتعاون مع جهات كتالونية وفلسطينية، وتُبرز دور كرة القدم كأداة للوحدة والتضامن. - ستبث قناة 3Cat المباراة مباشرة، وتُباع التذاكر بأسعار تتراوح بين 5 و15 يورو، مع تخصيص العوائد لدعم الشعب الفلسطيني.

كشف مدرب منتخب كتالونيا للرجال جيرارد لوبيز، صباح اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون الفريق أمام منتخب فلسطين في المباراة الخيرية التي تُقام يوم الثلاثاء المقبل (18 نوفمبر/ تشرين الثاني) الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وضمّت القائمة، وفقاً لما أعلن الاتحاد الكتالوني على موقعه الرسمي، عدداً كبيراً من لاعبي فرق الدرجة الأولى، بينهم نجم برشلونة مارك بيرنال (18 عاماً) العائد من إصابة في الرباط الصليبي، والذي حصل على الإذن من مدرب الفريق الألماني هانسي فليك لخوض هذه المواجهة، إضافة للاعبين من فياريال هما أرنو تيناس وأدريا آل تميرا، وإسبانيول الممثل من قبل أنخيل فورتونو وراموس تيراتس وأنتونيو روكا، وجوفري كاريراس، وأرنو مارتينيز وأليكس مورينو، وجويل روكا من جيرونا، وسيرجيو غوميز من ريال سوسييداد الذي لعب في السابق مع بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، إلى جانب لاعبين آخرين من الدرجة الثانية من فريق أندورا وفرق من درجات مختلفة، مثل ساباديل وجيمناستيك تاراغونا وسانت أندريه، كما ظهر في القائمة نجم برشلونة السابق باو توريس الذي ينشط حالياً في نادي سبورتينغ براغا البرتغالي.

وأعرب جيرارد لوبيز من قاعة الاتحاد الكتالوني عن سعادته الكبيرة ورغبته في لعب دورٍ مهمٍ لتمثيل منتخب كتالونيا قائلاً: "عندما يُطلب منا الانضمام إلى القائمة، نفعل ذلك بأقصى قدرٍ من الحماس"، كما سلّط الضوء على جهود جميع الأطراف المشاركة في إنجاح هذه المباراة.

وقال اتحاد كتالونيا لكرة القدم في بيانه الرسمي حول الحدث المنتظر: "تهدف مباراة كتالونيا وفلسطين إلى أن تكون أكثر من مجرد مباراة كرة قدم: ستكون يوماً للأخوة والسلام والتضامن بين الشعوب، بالتعاون مع إدارة الرياضة في كتالونيا، ومجلس مقاطعة برشلونة، ومجلس كتالونيا العام، ومجلس مدينة برشلونة، والدائرة 11، ومدن فلسطين، ومنظمة "Act x Palestine". ستكون المباراة بادرة أخوة رياضية والتزاماً اجتماعياً، تُسلّط الضوء على دور كرة القدم أداةً للوحدة والتضامن والظهور الدولي".

وبحسب الاتحاد أيضاً، سيُقدّم تلفزيون كتالونيا "تغطيةً تليق بمباراة تاريخية حافلة بالرمزية. وستبث قناة 3Cat المباراة مباشرةً"، في حين أنّ تذاكر مشاهدة المواجهة من الملعب يُمكن شراؤها بسعر يتراوح بين خمسة إلى 15 يورو حسب المقعد في أرضية الميدان، وستعود جميع العوائد إلى الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات حرب إبادة إسرائيلية على قطاع غزة طوال العامين الماضيين.