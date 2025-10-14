- منتخب قطر يواصل نجاحاته الدولية بتأهله لكأس العالم 2026 للمرة الثانية توالياً بعد فوزه على الإمارات (2-1)، مما يعزز مكانته في الساحة الكروية العالمية. - بعد استضافته لكأس العالم 2022، ضمن منتخب قطر مكانه في القرعة النهائية لكأس العالم 2026 دون الحاجة للملحق العالمي، ليكون ضمن 48 منتخباً في البطولة. - عزز المنتخب القطري حضوره في البطولات الكبرى بفوزه بكأس آسيا 2019 و2024، محققاً إنجازات متتالية في الساحة الرياضية.

واصل منتخب قطر لكرة القدم كتابة فصول النجاح في كتاب حضوره القوي على الساحة الدولية، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن ضمن التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، والثانية توالياً، بعد أن هزم منتخب الإمارات بنتيجة (2ـ1)، اليوم الثلاثاء، وأهدى جماهيره فرحة جديدة ومدّد سلسلة النجاحات، التي تمرّ بها الكرة القطرية في المواسم الأخيرة.

وبعد أن خاض نهائيات كأس العالم 2022، بوصفه مُضيف الحدث على أراضيه، في نسخة للتاريخ تنظيمياً، كسب منتخب قطر الرهان مجدداً بانتصاره على منتخب الإمارات في الجولة الثالثة من الملحق التأهيلي، ثمّ تفادى المرور بالملحق العالمي، وضمن مكاناً في القرعة التي ستقام في العاصمة الأميركية واشنطن في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولن يكون مجبراً على انتظار مباريات إضافية ليكون حاضراً ضمن 48 منتخباً سيشكلون العدد النهائي لمنتخبات المونديال المقبل.

وبحضوره في نسخة 2026، عزز منتخب قطر حضوره في أهم البطولات الأخيرة، فقد توج بكأس آسيا في نسخة 2019، بعد عرض قوي وتاريخي طوال مشوار البطولة، ثم كان حاضراً في مونديال 2022، قبل أن ينجح مجدداً في التتويج بكأس آسيا، التي أقيمت في عام 2024 على أراضيه، وتابع التألق بقطع تذكرة التأهل المباشر إلى النهائيات المونديالية، ومن ثمّ حصد العلامة الكاملة، وحقق ما يشبه الـ"غراند سلام" بحضوره في آخر أربع بطولات مهمة.