منتخب قطر يُعلن عن القائمة الرسمية لمونديال 2026

- أعلن منتخب قطر عن قائمته الرسمية لكأس العالم 2026 بقيادة المدرب الإسباني يولين لوبيتيغي، حيث سيدخل الفريق في معسكر مغلق استعداداً للمونديال الذي يبدأ في 11 يونيو ويستمر حتى 19 يوليو 2026. - تتألف القائمة من 26 لاعباً، معظمهم من الدوري القطري ولاعب محترف واحد من الخارج، وسيتنافسون في المجموعة الثانية مع كندا والبوسنة وسويسرا. - تشمل القائمة حراس المرمى مشعل برشم وصلاح زكريا ومحمود أبو ندى، بالإضافة إلى لاعبي الدفاع والوسط والهجوم مثل أكرم عفيف وحسن الهيدوس والمعز علي.

أعلن منتخب قطر عن القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، بقيادة المدرب الإسباني يولين لوبيتيغي، ليدخل منتخب "العنابي" رسمياً في المعسكر المغلق تحضيراً لانطلاق المونديال يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، والذي يستمر حتى 19 يوليو/تموز 2026.

وكان مدرب منتخب قطر يولين لوبيتيغي قد أعلن في وقت سابق عن قائمة أولية غير مُكتملة والتي ستخوض مباريات ودية تحضيرية لخوض منافسات مونديال 2026، من أجل الوقوف عند جهوزية اللاعبين واختيار أفضل العناصر، ليُعلن المدرب الإسباني عن القائمة الرسمية، الثلاثاء، والمؤلفة من 26 لاعباً من بطولة الدوري القطري ومحترف واحد من الخارج، والذين سيخوضون منافسات المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كندا والبوسنة وسويسرا.

وضمت قائمة منتخب قطر في حراسة المرمى: مشعل برشم (نادي السد)، صلاح زكريا (نادي الدحيل)، محمود أبو ندى (نادي الريان)، وفي خط الدفاع سيلعب الهاشمي حسين (نادي العربي)، بوعلام خوخي (نادي السد)، لوكاس مينديز (الوكرة)، عيسى لايي (العربي)، بيدرو ميغيل (السد)، همام الأمين (ليونيسا الإسباني)، سلطان البريك (الدحيل)، أيوب العلاوي (الغرافة).

وضم خط وسط منتخب قطر لمونديال 2026 كلاً من: جاسم جابر (الريان)، محمد المانيعي (الشمال)، عاصم ماديبو (الوكرة)، أحمد فتحي (العربي)، عبد العزيز حاتم (الريان)، كريم بوضياف (الدحيل)، وضم خط الهجوم كلاً من: أكرم عفيف (السد)، إدميلسون جونيور (الدحيل)، يوسف عبد الرزاق (الوكرة)، حسن الهيدوس (السد)، تحسين محمد (الدحيل)، أحمد علاء الدين (الريان)، محمد مونتاري (الغرافة)، المعز علي (الدحيل)، أحمد الجناحي (الغرافة).