عاد منتخب قطر بانتصار مهم من أرض لبنان، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2027، بعد تقديمه مستوى مميزاً للغاية في قاعة نهاد نوفل رغم الحضور الجماهيري الكبير، وذلك بعد مواجهة مثيرة للغاية حبست الأنفاس حتى آخر ثانية، لينهي اللقاء بنتيجة 86-83، ويردّ بذلك على خسارته قبل أيام بفارق نقطة في الدوحة 74-75.

وبدأ منتخب لبنان المباراة على أرضه بقوة، لكن نظيره قطر لم يتأثر، إذ استطاع العودة في النتيجة والتقدّم على حساب زملاء وائل عرقجي بفضل الرميات الثلاثية التي وصلت إلى 12 تسديدة ناجحة أعطت الفارق للضيوف، ليصل الفارق في الربع الأخير إلى تسع نقاط لمصلحة العنابي، قبل أن يقلّص رجال الأرز الفارق إلى ثلاثة مع الصافرة النهائية.

وفي مباراة أخرى، جدد منتخب الأردن انتصاره على نظيره السوري بنتيجة كبيرة للغاية 100-48، في صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، بعدما كانت المواجهة الأولى قد انتهت بواقع 74-59، وهي نتيجة كانت متوقعة بحكم الفارق في المستوى بين الطرفين وبطبيعة الحال من جراء معاناة الرياضة السورية في السنوات الماضية على الصعد كافة.

من جانبه، فاز منتخب السعودية مجدداً على نظيره الهندي بنتيجة 81-57، بينما خسر منتخب العراق 71-86 أمام إيران، مع العلم أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كلّ مجموعة (تضم أربعة منتخبات) تتأهل للدور التالي لتشكل مجموعتين من ستة منتخبات يتأهل منها أول ثلاثة فرق إلى المونديال مباشرة.