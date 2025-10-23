منتخب قطر يضرب موعداً مع الإمارات في نهائي بطولة آسيا للبادل

الدوحة

العربي الجديد

العربي الجديد
23 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 23:24 (توقيت القدس)
تصدر المنتخب القطري قمة المجموعة الثانية (إكس)
- تأهل منتخب قطر للرجال إلى نهائي بطولة آسيا للبادل "قطر 2025" بعد فوزه على إيران (2-0) في نصف النهائي، ليواجه الإمارات في النهائي بعد تجاوزها أستراليا.
- تصدر المنتخب القطري مجموعته في الدور الرئيسي بفوزه على الكويت وباكستان وأستراليا، محققاً العلامة الكاملة برصيد ست نقاط، بينما تصدر المنتخب الإماراتي مجموعته أيضاً.
- في منافسات السيدات، تأهلت اليابان وإيران إلى النهائي بعد فوزهما على أستراليا وإندونيسيا، حيث تصدرت اليابان مجموعتها برصيد ست نقاط.

بلغ منتخب قطر للرجال نهائي بطولة آسيا للبادل "قطر 2025"، المقامة حالياً على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، بعد انتصاره اليوم الخميس على نظيره الإيراني (2-0) في الدور نصف النهائي. 

وضرب العنابي موعداً مع المنتخب الإماراتي في النهائي المقرر غداً الجمعة، بعد أن تجاوز الأخير نظيره الأسترالي في نصف النهائي الآخر. ونجح المنتخب القطري، المتأهل سلفاً لنصف النهائي، أمس الأربعاء، في تحقيق العلامة الكاملة بفوزه الثالث توالياً على حساب نظيره الأسترالي بنتيجة (2-1) في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيسي للبطولة.

وكان المنتخب القطري استهل مشواره في الأدوار الرئيسية بتحقيق الفوز على الكويت (2-1)، ثم تخطى باكستان في الجولة الثانية بنتيجة (3- صفر)، وبهذه النتائج، تصدر المنتخب القطري قمة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، تلاه منتخب أستراليا (5 نقاط) ثم الكويت (4 نقاط) وباكستان في المركز الرابع والأخير(3 نقاط)، وفي المجموعة الأولى، تصدر المنتخب الإماراتي الترتيب برصيد ست نقاط، تلاه منتخب إيران (5 نقاط) ثم لبنان (4 نقاط) والأردن في المركز الرابع الأخير (3 نقاط). 

صورة لملعب البادل في الدوحة، 2 أبريل 2022 (بدر الدين طنني/Getty)
قطر تحتضن منافسات الخليج.. بين كرة القدم والبادل

وفي نصف نهائي منافسات السيدات، تغلب منتخب اليابان على أستراليا، فيما تجاوز منتخب إيران عقبة إندونيسيا. وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط يليه منتخب إيران (5 نقاط) ثم الإمارات (4 نقاط) وأخيراً السعودية (3 نقاط)، وفي المجموعة الثانية، تصدر منتخب إندونيسيا الترتيب برصيد ست نقاط ثم أستراليا (5 نقاط) وتايلاند (4 نقاط) وأخيراً الفيليبين (3 نقاط).

