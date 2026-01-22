منتخب قطر يستهل الدور الرئيسي ببطولة آسيا لليد بانتصار على السعودية

- فوز قطر على السعودية: حقق منتخب قطر لكرة اليد فوزاً مهماً على نظيره السعودي بنتيجة 32-25 في أولى مبارياته بالدور الرئيسي للبطولة الآسيوية، بفضل تألق اللاعب أحمد ممدي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب. - مواجهات قادمة: يلتقي منتخب قطر مع البحرين والإمارات في مواجهات حاسمة ضمن المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الأولى الكويت، العراق، اليابان، وكوريا الجنوبية. - طموحات قطر: يسعى منتخب قطر للحفاظ على لقبه الآسيوي والتأهل لبطولة العالم 2027، بعد أن حقق اللقب في النسخ الست الأخيرة.

حقق منتخب قطر لكرة اليد الفوز على نظيره السعودي بنتيجة (32-25)، اليوم الخميس، في أولى مبارياته بالدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال المقامة حالياً بالكويت، وتستمر حتى 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم 2027 في ألمانيا.

واستطاع حامل لقب النسخة الماضية الظهور بمستوى مميز للغاية في الدور الرئيسي بعدما قدم لاعبوه مباراة جيدة للغاية لا سيما في الشوط الثاني بعدما انتهى الأول بواقع 14-14، لتتبدل الأمور لاحقاً وتصبّ في مصلحة العنابي، خاصة عقب تألق اللاعب أحمد ممدي، الذي حاز على جائزة أفضل لاعب في المواجهة.

ويلتقي منتخب قطر في مباراة قوية يوم غدٍ الجمعة نظيره البحريني في ثاني مواجهات الدور الرئيسي قبل أن يختتم رحلة هذا الدور بملاقاة نظيره الإماراتي، وذلك ضمن فعاليات المجموعة الثانية، في الوقت الذي تضمّ فيه المجموعة الأولى كلّاً من الكويت صاحبة الضيافة والعراق واليابان وكوريا الجنوبية.

وكان منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية قد تعادلا في مباراة مثيرة للغاية 23-23، وهما فريقان يسعيان للذهاب بعيداً ومحاولة تحقيق اللقب، خاصة أنّ الأول يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات (9)، آخرها في 2012، أما الثاني فقد توج بلقبين في أول نسختين عامي 1977 و1979 وخسر النهائي ست مرات، آخرها في النسخة الماضية أمام نظيره القطري بنتيجة 30-24، في الوقت نفسه حقق منتخب الكويت فوزاً مهماً على العراق بنتيجة 29-16.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بالدور الرئيسي إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى بلوغ بطولة العالم 2027 مباشرة، لكن طموح العنابي بطبيعة الحال يتجاوز بلوغ نصف النهائي، إذ يسعى للحفاظ على اللقب الذي أحرزه في النسخ الست الأخيرة، وهو الذي شارك عشر مرات في بطولة العالم، ويسعى للحضور رقم 11 في تاريخه.