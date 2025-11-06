منتخب قطر يخطف تعادلاً في مونديال الناشئين وهذه حظوظه في التأهل

- تعادل منتخب قطر مع جنوب أفريقيا 1-1 في كأس العالم تحت 17 عاماً، حيث سجل يزن هاني لقطر في الدقيقة الثالثة، بينما عادل إيميل ويتبوي لجنوب أفريقيا في الدقيقة 16. - رغم الفرص العديدة في الشوط الثاني، لم يتمكن منتخب قطر من تسجيل هدف الفوز، لكنه حصل على نقطة ثمينة تعزز آماله في التأهل كأفضل ثالث إلى دور الـ 32. - يتبقى لقطر مواجهة حاسمة ضد بوليفيا، حيث يسعى لتحقيق الفوز وانتظار نتائج المباريات الأخرى لتحديد فرص التأهل.

خطف منتخب قطر تعادلاً ثميناً للغاية أمام منتخب جنوب أفريقيا، بهدف لمثله، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً على ملاعب أكاديمية أسباير، بالعاصمة الدوحة.

وتقدم منتخب قطر في النتيجة، عبر موهبته يزن هاني في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، لكن منتخب جنوب أفريقيا انتفض بسرعة، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 16، بفضل نجمه الصغير، إيميل ويتبوي، الذي استطاع هز شباك حارس مرمى "العنابي"، الذي لم يتمكن من التصدي لها، لتواصل كتيبة المدرب الإسباني، ألفارو ميخيا، محاولاتها لتعزيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ.

وفي الشوط الثاني، حصل منتخب قطر على العديد من الفرص الخطرة أمام مرمى حارس منتخب جنوب أفريقيا، لكنها لم تُترجم إلى أهداف، ليخطف صغار "العنابي" تعادلاً ثميناً، جعل الآمال تكبر في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، بوصفه أفضل صاحب مركز ثالث، وفق النظام الجديد، الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في هذه النسخة.

وبهذا التعادل، حصل منتخب قطر على أول نقطة في رحلته ببطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، ليحل في المركز الثالث، خلف منتخب جنوب أفريقيا، الذي وصل رصيده إلى أربع نقاط، فيما ضمن منتخب إيطاليا الوصول إلى دور الـ 32، بعدما حلّ في المركز الأول، برصيد ست نقاط، عقب تحقيقه انتصاراً عريضاً بأربعة أهداف نظيفة على منتخب بوليفيا، الذي بقي من دون أي نقطة في المجموعة الأولى.

ويبقى أمام منتخب قطر مواجهة في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات أمام بوليفيا، وفي حال تحقيقه الانتصار، فإن رصيده سيصل إلى أربع نقاط، فيما سينتظر المواجهة التي ستجمع بين إيطاليا وجنوب أفريقيا، من أجل تحديد صاحبي المركزين الأول والثاني، وبعدها نهاية باقي المنافسات في باقي المجموعات، حتى يعرف نجوم "العنابي" الصغار إمكانية تأهلهم بوصفهم أفضل ثالث إلى دور الـ 32 في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً.