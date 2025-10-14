- تأهل منتخب قطر إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على الإمارات (2-1) في الملحق التأهيلي، متصدراً المجموعة الأولى بأربع نقاط، بينما حلت الإمارات ثانية بثلاث نقاط، وعُمان ثالثة بنقطة واحدة. - المباراة كانت صعبة، حيث سجل خورخي بوعلام هدف التقدم لقطر في الدقيقة 49، ثم أضاف بيدرو ميغيل الهدف الثاني، مما صعّب مهمة الإمارات في التعويض. - رغم طرد طارق سلمان في الدقيقة 89، حافظت قطر على تقدمها، وسجلت الإمارات هدفاً في الدقيقة 98، لكن الإصرار القطري كان حاسماً.

تأهل منتخب قطر إلى نهائيات كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، بعد انتصاره على نظيره الإماراتي بنتيجة (2ـ1)، في الجولة الثالثة من الملحق التأهيلي، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وعاد المركز الثاني إلى منتخب الإمارات، الذي حصد ثلاث نقاط، وسيخوض الملحق المونديالي، بينما فقد منتخب عُمان كل فرصه في التأهل بحلوله ثالثاً في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وبعد نسخة 2022، التي شارك فيها بوصفه مضيفاً، تمكّن العنابي من التأهل للمرة الثانية في سجله، بعدما خاض مباراة صعبة وقوية أمام الإمارات، إذ كان على منتخب قطر الانتصار لضمان التأهل المباشر دون انتظار المرور بملحق إضافي، كذلك فإن التعادل كان يضمن له خوض الملحق المونديالي، ولكن رفاق أكرم عفيف كسبوا التحدي الأكبر، ونجحوا في قطع تذكرة التأهل المباشر عن جدارة واستحقاق.

وجاءت المباراة صعبة على المنتخبين، وخصوصاً "العنابي"، الذي كان مطالباً بالحذر، وهو يضغط على منافسه، من أجل التقدم في النتيجة، وتسليط الضغط على نظيره الإماراتي، الذي نجح في استغلال ارتباك بعض لاعبي منتخب قطر، خلال الدقائق الأولى، وكان قريباً من افتتاح النتيجة، ذلك أنه لعب براحة نسبية، قياساً بمنافسه الذي استفاق في الدقائق الأخيرة، دون أن يفك عقدة الشباك، بما أنه تعادل في اللقاء الأول أمام عمان (0ـ0)، مقابل انتصار الإمارات في الجولة الثانية على عُمان (2ـ1).

وحملت بداية الشوط الثاني انفراجاً، بعد أن نجح خورخي بوعلام في هز شباك الإمارات بكرة رأسية، بعد مخالفة أحسن متابعتها في الدقيقة الـ49، ليُحدث المنعرج الأهم في المباراة، إذ سيطر منتخب قطر بعد التقدم في النتيجة، بينما ساد الارتباك منافسه، الذي عاد ليصنع الخطر، في رحلة البحث عن هدف التعادل مع تبديلات قام بها مدرب الإمارات كوزمين، بحثاً عن فرض أسلوب "الأبيض".

غير أن إصرار العنابي كان حاسماً، فقد صعد بيدرو ميغيل عالياً، وأعاد سيناريو بوعلام ليسجل الهدف الثاني، ويطير بمنتخب قطر إلى المونديال، فقد كانت مهمة الإمارات صعبة للغاية لتعويض فارق الهدفين، قبل ربع ساعة من نهاية المواجهة وأشعل المدرجات بعد تفاعل الجماهير الحاضرة مع التقدم، واشتدّ التنافس بعد طرد المدافع القطري، طارق سلمان في الدقيقة الـ89، مع إضافة الحكم 15 دقيقة وقتاً بديلاً، حيث سجل سلطان عادل هدفاً في الدقيقة الـ98، أشعل المباراة، لكن الإصرار القطري كان حاسماً.