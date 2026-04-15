منتخب قطر يتوج بذهبية الجولة الآسيوية المفتوحة للطائرة الشاطئية

حصد منتخب قطر للكرة الطائرة الشاطئية، المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية لبطولة الجولة الآسيوية المفتوحة الـ 25 للرجال للكرة الطائرة الشاطئية-ساميلا، التي اختتمت في تايلاند بمشاركة 27 فريقاً من 15 دولة.

وجاء تتويج منتخب قطر بعد فوزه على نظيره منتخب أستراليا 2، بشوطين مقابل شوط واحد بواقع (18-21، و21-14، و15-11) في المباراة النهائية. وكان المنتخب القطري تأهل إلى النهائي عقب فوزه على منتخب أستراليا 1، بشوطين مقابل شوط واحد بواقع (17–21، و21–12، و16-14 ) في مباراة الدور قبل النهائي. وقدم المنتخب القطري مستوى مميزاً، وسيطر على مجريات المباراة بفضل الانسجام بين ثنائي المنتخب شريف يونس، وأحمد تيجان، حيث أجادا في تحركاتهما في الاستقبال والإرسال واستغلال المساحات على ملعب الفريق الأسترالي.

وفي مراسم التتويج حصل المنتخب القطري على الميدالية الذهبية، فيما نال منتخب أستراليا 2 الميدالية الفضية، ومنتخب أستراليا 1 الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره التايلاندي بشوطين لواحد في مباراة تحديد المركز الثالث. يشار إلى أن منتخب قطر 2 المكون من محمد إيهاب وموسى الخير، ودع منافسات البطولة من دور المجموعات، بعد خسارتين في المجموعة الأولى، أمام منتخب هونغ كونغ 2، ومنتخب تايلاند 1.