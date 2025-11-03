منتخب قطر في مونديال الناشئين... توليفة حالمة تحت قيادة ميخيا

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
03 نوفمبر 2025
منتخب قطر خلال بطولة كأس الخليج العربي تحت 17 عاماً، 30 سبتمبر 2025 (نوشاد تيكايل/Getty)
منتخب قطر خلال بطولة كأس الخليج العربي تحت 17 عاماً، 30 سبتمبر 2025 (نوشاد تيكايل/Getty)
+ الخط -

يتطلع منتخب قطر للناشئين إلى الظهور بمستوى مميز خلال بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً 2025، التي تقام على أرضه وبين جماهيره خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الحالي على ملاعب أسباير واستاد خليفة الدولي، إذ يلعب ضمن المجموعة الأولى، يستهلها بمواجهة المنتخب الإيطالي اليوم الاثنين، على الملعب رقم 7 في أسباير، قبل أن يلاقي جنوب أفريقيا في السادس من الشهر الجاري ثم بوليفيا في التاسع منه.

وشارك منتخب قطر في كأس العالم في سبع مناسبات سابقة، آخرها كان في عام 2005، لذلك سيحاول أمام جماهيره الذهاب بعيداً في هذه النسخة الاستثنائية، مع العلم أن أفضل إنجاز له كان احتلال المركز الرابع في نسخة 1991 التي أقيمت في إيطاليا، في حين أنّ أول مشاركة كانت عام 1985 وخرج يومها من دور المجموعات.

ويقود منتخب قطر للناشئين، المدرب الإسباني ألفارو ميخيا، لاعب ريال مدريد سابقاً، وهو الذي ضمّ إلى تشكيلته العديد من الأسماء، إذ وقع اختياره على ثلاثة حراس للمرمى وهم: أحمد صابر، خالد شكري وعبد الرحمن خالد، إلى جانب بقية اللاعبين الآخرين وهم: تميم القاضي، آدم رياض، زيد فيصل، سلطان العبد الرحمن، سعود الحمد، سيف الدين أحمد، شيخ محمد، عبد العزيز يونس، عمر المرزوقي، عيسى وليد، فيصل سعيد، كرم هادي، مالك ماجد، محمد أكرم، مصطفى خالد، مهند جميل، محمد عبد الرحمن، يزن هاني.

وكان ميخيا قد وصل إلى دفة تدريب منتخب قطر تحت 17 عاماً، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعقد لمدّة ثلاثة أعوام، وهو قادرٌ على تقديم الإضافة للاعبين الصاعدين القابلين للتطور مع مرور المنافسات، وقال المدرب قبل انطلاق المنافسة في مؤتمر صحافي: "متحمسون للغاية، ندرك مدى قوة المنافسين وحجم هذا التحدي الكبير، سنخوض البطولة بشغف كبير، هدفنا هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار أنّنا سنواجه في الافتتاح منتخب إيطاليا، أحد أفضل الفرق في بطولة أوروبا الأخيرة".

قرعة كأس العالم للناشئين في الدوحة، 25 مايو 2025 (نوشاد تيكايل/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

فيفا يطلق أغنية مونديال الناشئين في قطر: رسالة إلهام للنجوم الصاعدين

واعترف المدرب أن العنابي تحضّر جيداً لهذه البطولة خاصة أنّها تقام في قطر، بعدما خاض معسكراً تدريبياً ودياً، خسر خلاله أمام بلجيكا 1-2 وكرواتيا 0-3، في حين فاز 2-1 على أوكرانيا، إضافة إلى خوض غمار بطولة كأس الخليج للفئة السنية ذاتها خلال أكتوبر الماضي، والتي ركّز فيها المدرب على إعطاء الفرصة للاعبين من أجل اختيار الأفضل.

ويعرف ميخيا أجواء الكرة القطرية بشكلٍ كبير، بعدما لعب في نادي الشحانية بين 2014 و2020 قبل أن يعلن اعتزاله ليتجه لتدريب الفريق نفسه في عام 2022 في أول مهمة تدريبية، بالتالي فإنّه على دراية واسعة بالمواهب القطرية الموجودة في البلاد وخارجها.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
لعب غولر ضد فالنسيا في الليغا، 1 نوفمبر 2025 (خيسوس ترويانو/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أردا غولر يُجبر ريال مدريد على دفع الأموال والسبب الحضور المُميز

من مواجهة بين الهلال والغرافة في دوري الأبطال، 3 ديسمبر 2024 (محمد سعد/الأناضول)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

دوري أبطال آسيا للنخبة: مواجهات عربية صعبة وديربي خليجي

نجوم سباقات الفورمولا 1 قبل سباق البحرين، 26 فبراير 2025 (رودي كارزيفولي/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

مواهب فورمولا 1 يكتبون التاريخ... من مقاعد الدراسة إلى التتويج