منتخب قطر حُرم من ركلة جزاء أمام سورية والشريف يؤكد بالدليل

تعادل منتخب قطر مع نظيره السوري في الجولة الثالثة من كأس العرب (فيفا قطر 2025)، اليوم الخميس، بنتيجة (1ـ1)، وهي نتيجة تُضعف فرصه في التأهل بما أنه يحتل المركز الثالث رفقة منتخب تونس برصيد نقطة واحدة. وقد شهد اللقاء جدلاً تحكيمياً، خاصة من قبل منتخب قطر الذي طالب بركلتي جزاء في الشوط الثاني.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب قطر، قبل أن يتراجع عن قراره. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن الحالة: "في الدقيقة 60، وصلت الكرة إلى القطري همام الأمين، الذي حاول السيطرة عليها بوجه قدمه اليسرى، إلا أنها تابعت طريقها داخل منطقة الجزاء، وحاول زكرياء الحنان المنافسة على الكرة، وكانت يده وساعده على ظهر اللاعب همام الأمين ولم يدفعه. كان هناك احتمال بوجود عرقلة، إذ كان بالإمكان أن تصطدم الساق اليسرى للمدافع بالقدم اليمنى المتحركة للمهاجم، ولكن القدم تحركت دون أن تكون هناك أي عرقلة. بعدها، تابعت الساق اليسرى للمدافع حركتها باتجاه القدم الثابتة اليسرى للمهاجم التي بدأت تتحرك عن الأرض، حيث صدمتها من الجانب ما أدى إلى اختلال توازن اللاعب القطري. الحكم احتسب ركلة جزاء، لكن تقنية "الفار" استدعته فألغى الركلة، وأعتقد أن القرار كان خاطئا وأن هناك عرقلة من الخلف، وبالتالي كان من الواجب احتساب ركلة جزاء لقطر".

كما طالب منتخب قطر بركلة جزاء في الوقت البديل، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وعلق الحكم المونديالي على الحالة بالقول: "في الوقت بدل الضائع، وصلت الكرة إلى لاعب منتخب قطر محمد المناعي، الذي حاول المرور بين مدافعين فاستطاع أن يسبق سيمون أمين الذي كان يلاحقه دون ارتكاب أي مخالفة، ولعب المهاجم الكرة بين ساقي المدافع أحمد فاقا الذي بقي ثابتاً في مكانه دون أن يتحرك، إلا أن المهاجم بعد أن فقد السيطرة على الكرة قام بمحاولة واضحة بسحب قدمه اليسرى في الهواء باتجاه الساق اليسرى الثابتة والبعيدة للمدافع وصدمها بوجه قدمه، باحثاً عن ركلة جزاء غير موجودة، لكن الحكم الذي كان يملك زاوية رؤية واضحة، سمح باستمرار اللعب والقرار كان صحيحاً".