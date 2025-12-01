منتخب قطر بين حُلم لقب كأس العرب وصعوبة المنافسة

- فرصة ذهبية لقطر في كأس العرب 2025: يدخل منتخب قطر البطولة تحت قيادة المدرب يولين لوبيتيغي، بعد تأهله لمونديال 2026، ويواجه تحديات كبيرة في المجموعة الأولى مع تونس ومنتخبين من التصفيات، مما يضعه تحت ضغط كبير لتحقيق نتائج مميزة. - نجوم قطر في مهمة صعبة: يقود المهاجم أكرم عفيف والقائد حسن الهيدوس منتخب قطر، مع عودة الأسطورة سيباستيان سوريا، بهدف الوصول إلى النهائي بعد الاكتفاء بالمركز الثالث في النسخة السابقة. - توقعات جماهيرية عالية: تطمح الجماهير القطرية لرؤية منتخبها على منصة التتويج، خاصة بعد نجاح تنظيم البطولة السابقة، مما يعزز من أهمية الأداء القوي في هذه النسخة.

يعلم مدرب منتخب قطر الأول، الإسباني يولين لوبيتيغي (59 عاماً)، جيداً أنه أمام فرصة في بطولة كأس العرب 2025، التي ستنطلق منافساتها اليوم الاثنين، بعدما أزاح عبئاً كان مسلطاً عليه، وهو حسم التأهل إلى مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وجاء منتخب قطر في المجموعة الأولى في منافسات بطولة كأس العرب 2025، بعدما أوقعته القرعة برفقة تونس، بالإضافة إلى منتخبين يتأهلان من مرحلة التصفيات، لكن نجوم "العنابي" يدركون أنهم باتوا مُطالبين بضرورة الدخول جدياً في المسابقة بوصفهم من المرشحين، خاصة أن رفاق المهاجم أكرم عفيف أبطال آسيا تمكنوا من التأهل إلى المونديال المقبل، وهو ما يجعل الضغط عليهم كبيراً هذه المرة.

وبعد أن شارك منتخب قطر في ثلاث نسخ من بطولة كأس العرب، فإنه يريد هذه المرة الوصول إلى المواجهة النهاية، بعدما اكتفى في النسخة الماضية باحتلال المركز الثالث، عقب فوزه على مصر بركلات الترجيح، إلا أن المهمة لكن تكون سهلة، نظراً لصعوبة المنافسين، وخاصة خلال مرحلة المجموعات، كونها تضم منتخب تونس، الذي كان قريباً من حسم اللقب، لكنه خسر أمام الجزائر، التي صعدت إلى منصة التتويج.

ويملك منتخب قطر الكثير من النجوم القادرين على صناعة الفارق، إلا أن أبرزهم المهاجم أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا، وأيضاً القائد حسن الهيدوس، الذي عدل عن قرار الاعتزال الدولي، من أجل تقديم المساعدة لـ"العنابي"، بالإضافة إلى المفاجأة الكبرى، من قِبل المدرب جولين لوبيتيغي، عندما وجه الدعوة إلى الأسطورة سيباستيان سوريا، الذي كان أحد المساهمين في التأهل إلى المونديال.

ويدخل منتخب قطر بطولة كأس العرب 2025، تحت ضغط جماهيري ضخم، لأن مشجعي "العنابي" يريدون من نجومهم الصعود إلى منصة التتويج، خاصة أن دولتهم نالت شرف تنظيم المسابقة للمرة الثانية توالياً، بعد النجاح الكبير الذي حدث في النسخة الماضية، بشهادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي وضع البطولة في أجندته، واعترف بها رسمياً، ما يعني أن مشاركة "الأدعم"، لن تكون من أجل الظهور في المباريات، بل حتى يثبت أنه مرشح أساسي ينافس على اللقب.