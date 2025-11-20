منتخب فلسطين يُجرب 4 أسماء جديدة قبل مواجهة ليبيا الحاسمة

- شهدت تشكيلة منتخب فلسطين تغييرات استعداداً لتصفيات كأس العرب 2025، بانضمام أربعة لاعبين جدد تحت قيادة المدرب إيهاب أبو جزر، منهم إميليو سابا الذي أبدع في المباريات الودية. - أحمد القاق، الجناح الأيمن المحترف في أمريكا، قدم أداءً مميزاً في المباريات الودية، ومن المتوقع أن يحافظ على مركزه الأساسي، بينما انضم خالد أبو الهيجاء، المدافع الشاب المحترف في ألمانيا، وقدم أداءً جيداً. - رغم توقف الأندية المحلية بسبب الحرب، اكتشف المنتخب لاعبين واعدين من دوريات مختلفة، مما ساهم في تقليل معدل الأعمار وإبراز هوية المنتخب الفلسطيني.

شهدت تشكيلة منتخب فلسطين الأول، التي اختتمت استعداداتها لمواجهة منتخب ليبيا في تصفيات بطولة كأس العرب 2025، ظهور أربعة وجوه جديدة، مقارنة بالتشكيلة التي خاضت المباراتين الوديتين أمام منتخب الجزائر المحليّ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحلّ منتخب فلسطين ضيفاً على منتخب كتالونيا، الثلاثاء الماضي، بعد أيام على مواجهته منتخب إقليم الباسك، في معسكره التدريبي الأخير استعداداً لمواجهة نظيره الليبي، وشهد المعسكر ظهور أربعة لاعبين جُدد في تشكيلة المدرب إيهاب أبو جزر (45 عاماً)، الذي تسلّم دفة تدريب منتخب فلسطين في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبرز اسم اللاعب إميليو سابا (24 عاماً)، مدافع فريق سبورت بويز في الدوري البيروفي الممتازة لكرة القدم، بشكل واضح في المباراتين الوديّتين الأخيرتين، حيث حلّ بديلاً للقائد مصعب البطاط في المباراة الأولى، ولعب شوطاً كاملاً، فيما بدأ المباراة الثانية أساسياً. ووُلد سابا في العاصمة البيروفية ليما، واستُدعي إلى المنتخب البيروفي الأول استعداداً لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم ضد بوليفيا وفنزويلا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكنه لم ينضمّ إلى القائمة النهائية، وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2023 استُدعي إلى منتخب بيرو تحت 23 عاماً، وأصبح قائداً في بطولة أميركا الجنوبية التمهيدية للوصول إلى أولمبياد باريس 2024 في فنزويلا، التي لم يتأهل منها منتخب بيرو إلى الأولمبياد. وجرّب أبو جزر لاعبه سابا في مركز الجناح الأيمن في الشوط الثاني من المواجهة التي جمعت منتخب فلسطين بمنتخب كتالونيا، بسبب قدرته على اللعب في مركزي الظهير أو الجناح الأيمن، وقدّم أداءً لافتاً، أثار به إعجاب جماهير كرة القدم الفلسطينية.

وحصل الجناح الأيمن أحمد القاق (23 عاماً)، محترف نادي نورث كارولينا إف سي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الأميركي، على فرصة جيّدة للتعبير عن إمكاناته عندما ظهر أساسياً في المواجهتين أمام الباسك وأمام كتالونيا، وهو المولود في الولايات المتحدة، وتعود أصول عائلته إلى بلدة سلوان قضاء مدينة القدس، ويحمل على المستوى المهني شهادة جامعية في علم الأعصاب، وشهادة ماجستير في الطب تحصّل عليها عام 2025. ومن المتوقّع أن يحافظ القاق على مركزه أساسياً خلال المواجهة أمام المنتخب الليبي، الثلاثاء المقبل، بفضل أدائه الجيّد والغياب المتوقّع لكل من الجناحين محمد حبوس (الأنصار اللبناني)، وآدم كايد (الزمالك المصري) للإصابة.

من جانبه، تحصّل المدافع خالد أبو الهيجاء (20 عاماً) على فرصته بارتداء قميص منتخب فلسطين الأول لكرة القدم لأول مرة في مسيرته، بعد تمثيله منتخب فلسطين تحت 19 عاماً، وتحت 23 عاماً، وهو المدافع الذي يحترف كرة القدم مع نادي نورمبيرغ 2 الألماني، ومن المتوقّع أن يصعد للمشاركة مع الفريق الأول خلال مباريات الموسم الجاري. أبو الهيجاء شارك في مركزي قلب الدفاع، ولاعب الارتكاز وأجاد فيهما، وتعود أصوله إلى بلدة طمرة المحتلة.

ولم يحظَ الاسم الرابع، محمد الغول (29 عاماً) بفرصة كبيرة لإظهار إمكاناته خلال المباراتين الوديّتين على ملعبي سان ماميس، ومونتجويك، إذ غاب عن اللقاء الأول، وحلّ بديلاً في المباراة الثانية مع حلول الدقيقة الثالثة والثمانين، وهو لاعب خط وسط مهاجم، يلعب حالياً مع نادي كيفلافيك الأيسلندي. وُولد الغول في كرواتيا، لأب فلسطيني من غزة، وأم كرواتية من أصل بوسني، ومثّل منتخب كرواتيا دولياً على مستوى الشباب وعلى مستوى المنتخب الأولمبي عام 2015، بينما استدعي لتشكيلة منتخب فلسطين الأولية استعداداً لخوض بطولة كأس العرب 2021 لكنه لم يصل إلى القائمة النهائية، وسبق لشقيقه الأصغر خالد تمثيل منتخب فلسطين تحت 23 عاماً في ست مباريات، بدأها عام 2022. وبدأ الغول مسيرته الكروية في نادي لوكوموتيفا في الدوري الكرواتي الأول، ولعب بعدها في الدوري السويسري والروماني قبل انتقاله إلى الأيسلندي، ويحمل لقب مودريتش فلسطين.

واضطر منتخب فلسطين للتعامل مع ظروف مختلفة خلال العامين الماضيين، أجبرته على الاستعانة بلاعبين جُدد في دوريات مختلفة، بسبب عدم مقدرته على الاستفادة من لاعبي الأندية الفلسطينية التي توقّفت عن ممارسة مباريات كرة القدم أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورغم ضيق قاعدة الاختيار محلياً، نجح منتخب فلسطين في تحقيق نتائج إيجابية وأعاد اكتشاف منجمٍ من اللاعبين الواعدين المحترفين لديه في دوريات قويّة، الأمر الذي قلّل من معدّل أعمار لاعبيه وأعطى فرصاً حقيقية لمعظمهم من أجل التعبير عن هويّة منتخب فلسطين الذي يجمع لاعبين كُثر من أماكن مختلفة تحت راية واحدة، وهدف واحد.