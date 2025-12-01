منتخب فلسطين يفاجئ نظيره القطري بانتصار مثير

- مفاجأة فلسطينية في كأس العرب 2025: حقق منتخب فلسطين فوزاً غير متوقع على قطر بنتيجة (1-0) في استاد البيت، حيث قدم أداءً مميزاً في الشوط الثاني، ونجح في خطف الفوز في الوقت البديل بفضل هدف عكسي من سلطان البريك. - تكتيك فلسطيني محكم: اعتمد المنتخب الفلسطيني على خطة دفاعية محكمة في الشوط الأول، مما حد من خطورة نجوم قطر، خاصة أكرم عفيف، بينما شكلت هجماته السريعة تهديداً مستمراً. - ترتيب المجموعة الأولى: يتصدر منتخب سورية المجموعة بعد فوزه على تونس، ويليه فلسطين بعد انتصاره على قطر، حيث ستشهد الجولة الثانية مواجهات حاسمة بين فلسطين وتونس، وسورية وقطر.

نجح منتخب فلسطين في تحقيق الانتصار على نظيره القطري بنتيجة (1ـ0)، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد البيت، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، في نتيجة تُعتبر مفاجئة، نظراً لأنّ "العنابي" كان مُرشحاً لحصد الانتصار وتحقيق أفضل بداية، ولكن "الفدائي" قدم مستوى جيداً في الشوط الثاني، واقترب من التسجيل أكثر من منافسه، في مناسبات عديدة، قبل أن يخطف الفوز في الوقت البديل، محدثاً مفاجأة كبيرة في البطولة.

وسيطرت الحسابات التكتيكية على شوط المباراة الأول، ذلك أن المنتخب الفلسطيني اعتمد خطة تحدّ من خطورة نجوم منتخب قطر، خاصة في وسط الملعب، ولهذا وجد "العنابي" صعوبة في تهديد مرمى منافسه، خاصة أن المراقبة التي فُرضت على نجمه الأول، أكرم عفيف، جعلته يواجه صعوبات عديدة، وهو الذي تعوّد صنع الفارق في مثل هذه الوضعيات، ولهذا فإن سيطرة المنتخب القطري افتقدت الفاعلية، خاصة أن هجمات منتخب فلسطين السريعة كانت تنذر بالخطر، ومِن ثمّ سعى المنتخب القطري إلى تأمين مناطقه الخلفية، في الوقت ذاته، كما أنه افتقد خدمات لاعبه عاصم ماديبو للإصابة.

وغيّر منتخب فلسطين أسلوبه في الفترة الثانية، بعدما تقدم أكثر للهجوم، وبات يهدد مرمى منافسه عبر الكرات الثابتة أساساً، كما ساهم دخول لاعبه عدي الدباغ في قلب المعطيات، فقد كان مصدر خطر على الدفاع القطري باستمرار، ليُصبح اللعب سجالاً في الفترة الثانية، ذلك أن منتخب قطر استشعر الخطر، وبدوره رفع من وتيرة ضغطه على منافسه، بحثاً عن تهديد مرماه. ورغم ذلك، فإنّ لاعب فلسطين أحمد القاق أضاع أخطر فرص المباراة، إذ كان "الفدائي" قريباً من افتتاح النتيجة في أكثر من مناسبة. وفي الوقت البديل، نجح منتخب فلسطين في خطف الانتصار بعد هدف عكسي من سلطان البريك، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة بعثرت حسابات المجموعة.

وبنهاية مباريات الجولة الأولى، يتصدر منتخب سورية ترتيب المجموعة الأولى، وذلك بعد انتصاره على نظيره التونسي، في المباراة الأولى (1ـ0)، رفقة منتخب فلسطين الفائز على قطر، وسيواجه منتخب فلسطين في الجولة الثانية المنتخب التونسي، وتواجه سورية بدورها قطر يوم الخميس المقبل.