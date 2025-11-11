- وصل منتخب فلسطين إلى بلباو وسط ترحيب شعبي حار، استعداداً لمباراة ودية ضد منتخب إقليم الباسك في 15 نوفمبر، حيث استُقبل اللاعبون بتصفيقات وعناق الجماهير، وتم تقديم قبعات باسكية تقليدية لهم. - المباراة تحمل طابعاً إنسانياً وتضامنياً، حيث يهدف الاتحاد الباسكي إلى توجيه نداء للسلام في غزة، مع تخصيص عائدات المباراة لمنظمات إنسانية تعمل هناك. - يُتوقع حضور جماهيري قياسي، إذ تجاوزت مبيعات التذاكر 50 ألفاً، مما يعكس الحماس الشعبي الكبير والتضامن مع القضية الفلسطينية.

وصل منتخب فلسطين إلى مدينة بلباو وسط ترحيب شعبي حار، استعداداً لخوض المباراة الودية أمام منتخب إقليم الباسك في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب سان ماميس الشهير. وحطت طائرة المنتخب صباح الثلاثاء وسط أجواء مميزة تسبق حدثاً يُنتظر أن يحمل طابعاً إنسانياً وتضامنياً استثنائياً، إذ قرّر الاتحاد الباسكي استغلال المناسبة لتوجيه نداء من أجل السلام في قطاع غزة، والتنديد عبر كرة القدم بالمجازر التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وحظي منتخب فلسطين باستقبال حافل، بحسب ما ذكره موقع إذاعة أوندا فاسكا الإسبانية، الثلاثاء، حيث استُقبل اللاعبون في مطار بلباو وسط تصفيقات وعناق الجماهير، التي هتفت بشعارات مثل "فلسطين حرة"، كما قُدّمت لكل لاعب قبعة باسكية تقليدية "تشابيلا"، وأقيمت لهم رقصة ترحيبية باسكية "أوريسكو" في لفتة رمزية عميقة، قبل أن تنتقل البعثة إلى مقر الإقامة الذي أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الباسكي لاستضافة المنتخب مجاناً طوال فترة وجوده، وفي المساء، خاض منتخب فلسطين أول حصة تدريبية استعداداً لمواجهة فريق جاغوبا أراساتي، الذي سيقود منتخب إقليم الباسك للمرة الثانية.

وأظهر الشعب الباسكي تضامنه العميق مع الفلسطينيين، في مشهد إنساني خلال العامين الماضيين، وسيحمل اللقاء المنتظر رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري، إذ سيكون الأكثر مشاهدة في تاريخ المنتخب الباسكي على أرضه، بعدما أعلن الاتحاد المحلي أن عدد التذاكر المباعة تجاوز 50 ألفاً خلال ثلاثة أسابيع فقط، في دليل واضح على الحماس الشعبي الكبير تجاه المباراة التي تجسد وجدان المجتمع الباسكي وتضامنه مع القضية الفلسطينية، كما أُعلن أن التذاكر الخيرية بين إقليم الباسك ومنتخب فلسطين ستُطرح للبيع ابتداءً من الخميس، بأسعار تتراوح بين 20.5 و31.5 يورو.

وقال رئيس الاتحاد الباسكي إيكر غوني أن المباراة تمثل حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، داعياً الجماهير إلى التعبير عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني بطريقة سلمية واحتفالية في الوقت نفسه، وأضاف: "نريد أن تكون هذه المناسبة نموذجاً للوحدة والسلام، وأن تمر دون أي حوادث، لأن المجتمع الدولي يترقب منا موقفاً حضارياً، ما سيحدث يوم السبت سيكون له صدى واسع في العالم".

وأوضح الاتحاد الباسكي أن عائدات المباراة ستُخصص لمنظمات إنسانية تعمل في غزة، مشيراً إلى أن قائمة منتخب إقليم الباسك تضمّ لاعبين من أندية أوساسونا، وريال سوسيداد، وأثلتيك بلباو، وإلتشي، وليفانتي، وديبورتيفو ألافيس، وجيرونا، إلى جانب حضور دولي من أندية بورتو البرتغالي، وأودينيزي الإيطالي، وبانيتوليكوس اليوناني، في مشهد يعكس روح التضامن الرياضي والإنساني مع فلسطين.